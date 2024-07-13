Если всё пойдёт по плану, то удастся заместить импорт и в этой сфере.

Алюминиевые аэрозольные баллончики — это, вопреки широко известному в узких кругах мнению, это не только для баллончиков с краской, которой считающая себя художниками молодёжь уродует городскую архитектуру, а в первую очередь тара для распыляемых средств бытовой химии и тому подобного. И в России эта тара критически долго не выпускалась. Сейчас процесс потихоньку развивается, и вот, мы уже на пороге того момента, когда можно пусть и неуверенно, но всё же говорить о замещении импорта и в данной сфере.

реклама

Так, на Ставрополье сейчас активно выпускаются российские алюминиевые аэрозольные баллоны, и объёмы выпуска данной продукции стремительно увеличиваются. Так, сегодня стало известно, что за счёт инвестиций Фонда развития промышленности мощность выпуска отечественных алюминиевых аэрозольных баллонов удалось увеличить на треть. Как только предприятие полностью выйдет на свою проектную мощность, оно сможет на 75 % обеспечивать внутренние российские потребности в данной продукции.

Преимущественно аэрозольные баллоны применяются для косметической продукции, средств личной гигиены, лакокрасочной отрасли, фармацевтики и многого другого. Учитывая важность этого производства для огромного перечня отраслей, его с чистой совестью можно назвать стратегическим и, как следствие, обязательным к импортозамещению. Что и происходит.