Решение напрашивалось давным-давно.

На протяжении 33 лет российские парламентарии считали себя самыми умными: ездили за рубеж по личным делам, не согласовывая эти визиты с Госдумой и Советом Федерации. Считать себя самыми умными вообще не совсем правильно: никогда не знаешь, в какую ситуацию за границей попадёшь, кто, как и при каких обстоятельствах тебя завербует, и вообще, благонадёжен ли ты, чтобы выпускать носителя государственной информации, возможно, даже секретной, из страны.

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Отныне так просто поехать отдыхать нежиться на солнышке и песочке на Лазурный берег законодателям не удастся: сегодня президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

Изменения в законе предполагают, что члены Совета Федерации и Государственной Думы будут обязаны согласовывать выезд за пределы территории России. Если депутат или сенатор совершил выезд из страны без согласования, то его полномочия в Госдуме и Совфеде соответственно могут быть досрочно прекращены по решению соответствующих палат российского парламента.

Подразумевается, что все выезды парламентариев за рубеж должны носить исключительно служебный характер. Решение, как вы уже поняли, запоздало на 33 года, и самые очевидные причины мы перечислили в первом абзаце данного материала.