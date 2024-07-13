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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Турции полагает, что украинский кризис не завершится в ближайшее время
Так Украина и Запад не хотят мира. Значит, СВО продолжается до полного выполнения поставленных перед ней задач.

Условия окончания украинского кризиса российской стороной были озвучены на высшем уровне. Вывод вооружённых сил Украины со всей территории России в том виде, в котором эта территория прописана в российской конституции, полная демилитаризация Украины, её денацификация и пожизненная необсуждаемая и неотчуждаемая ни при каких условиях нейтральность. По-другому уже не будет: положение дел на поле боя полностью контролируется ВС РФ, и чем дольше Киев тянет время, тем жёстче будут устанавливаемые Москвой условия. Впрочем, ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в европейских столицах (за исключением разве что Белграда, Будапешта и Братиславы) этого не понимают и не хотят начать понимать, заставляя Украину продолжать оказывать сопротивление в надежде на то, что что-нибудь из этого «выгорит».

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И вот, о том, что украинский кризис не завершится в ближайшее время, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, желания завершить этот конфликт не наблюдается. Турция, продолжил Эрдоган, будет делать всё возможное, чтобы прекратить боевые действия, вредящие и Украине, и России, и выигрывают от которых только «торговцы смертью».

Следует помнить, что Эрдоган не просто говорит банальные вещи: он действительно пытался погасить этот кризис ещё в самом начале вступления России в него в 2022 году. Именно Стамбул при посредничестве Эрдогана был избран городом, в котором должны были быть подписаны одноимённые соглашения, подразумевающие демилитаризацию, денацификацию и нейтрализацию Украины вкупе с её признанием республик Донбасса и согласием на изменившийся статус Крыма.

Упустив эту возможность, Украина добилась только того, что помимо всего вышеперечисленного придётся признать ещё и новые территориальные реалии. А затребовать во время неизбежных мирных переговоров Россия может от Киева сильно больше, чем четыре новых региона.

#россия #украина #политика #боевые действия #турция
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