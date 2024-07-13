Условия окончания украинского кризиса российской стороной были озвучены на высшем уровне. Вывод вооружённых сил Украины со всей территории России в том виде, в котором эта территория прописана в российской конституции, полная демилитаризация Украины, её денацификация и пожизненная необсуждаемая и неотчуждаемая ни при каких условиях нейтральность. По-другому уже не будет: положение дел на поле боя полностью контролируется ВС РФ, и чем дольше Киев тянет время, тем жёстче будут устанавливаемые Москвой условия. Впрочем, ни в Киеве, ни в Вашингтоне, ни в европейских столицах (за исключением разве что Белграда, Будапешта и Братиславы) этого не понимают и не хотят начать понимать, заставляя Украину продолжать оказывать сопротивление в надежде на то, что что-нибудь из этого «выгорит».
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И вот, о том, что украинский кризис не завершится в ближайшее время, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, желания завершить этот конфликт не наблюдается. Турция, продолжил Эрдоган, будет делать всё возможное, чтобы прекратить боевые действия, вредящие и Украине, и России, и выигрывают от которых только «торговцы смертью».
Следует помнить, что Эрдоган не просто говорит банальные вещи: он действительно пытался погасить этот кризис ещё в самом начале вступления России в него в 2022 году. Именно Стамбул при посредничестве Эрдогана был избран городом, в котором должны были быть подписаны одноимённые соглашения, подразумевающие демилитаризацию, денацификацию и нейтрализацию Украины вкупе с её признанием республик Донбасса и согласием на изменившийся статус Крыма.
Упустив эту возможность, Украина добилась только того, что помимо всего вышеперечисленного придётся признать ещё и новые территориальные реалии. А затребовать во время неизбежных мирных переговоров Россия может от Киева сильно больше, чем четыре новых региона.