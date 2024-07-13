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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Россия вошла в топ-10 стран по размеру торгового профицита
Это, конечно, не жизнь в долг перед всеми, как у «развитых» (уже нет) стран.

На протяжении десяти лет мы из уст западных функционеров только и слышим мечты о «разрыве» российской экономики в клочья, «ruble to rubble», «доллар по 200» и прочую чушь, крайне слабо (практически никак не) связанную с реальностью. А реальность достаточно простая: ВВП России постоянно растёт, причём быстрее любой из коллективно-западных стран, введших против РФ незаконные односторонние нелегитимные рестрикции, экономика вернулась в категорию высокодоходных, а теперь Всемирный банк внёс Россию в топ-10 стран с наибольшим торговым профицитом.

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По статистике Всемирного банка, который, как вы понимаете, отнюдь не отличается политической нейтральностью, Россия расположилась на 7 позиции в перечне стран с наибольшими торговыми профицитами: страна продала за рубеж товаров на 121 млрд долларов, чем импортировала из-за рубежа. Таким образом, получается, что избыточную выручку Россия вкладывает в собственное развитие.

Опередили РФ в данном перечне разве что Саудовская Аравия, Швейцария, Сингапур, Ирландия, Германия и Китай.

Соединённые Штаты, по понятным причинам, занимают первую строчку антирейтинга — топ стран по торговому дефициту. США импортировали на 1,1 трлн долларов больше товаров, чем продали в другим страны. Как вы понимаете, это становится возможным только за счёт того, что США управляют пока ещё основной мировой резервной валютой, которая и является де-факто основным американским экспортным товаром. По-хорошему, США за их поведение можно обложить рестрикциями («санкциями») глобального Юга по самое не балуй, и с таким торговым балансом в стране очень быстро начнутся большие проблемы. Но глобальный Юг не приемлет политику незаконных рестрикций, поэтому данный сценарий воспитания потерявшей берега сверхдержавы (одной из трёх ныне имеющихся) останется нереализованным.

#россия #политика #финансы #экономика
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