Настоящий лидер государства не довёл бы ситуацию до такой, до какой довёл Зеленский. Теперь в этом почему-то винит кого угодно, но только не себя.

Украинский кризис безмерно затянулся. Причина исключительно в поддержке Украины коллективным Западом — и в финансовом, и в военном, и в разведывательном, и в политическом, и в дипломатическом вопросах. Киев набрал долгов на несколько поколений вперёд и, несмотря на всю тяжесть ситуации, продолжает гнуть свою линию, не понимая, что возможности коллективного Запада, как бы это помягче сказать, отнюдь не безграничны, как в это не хотелось бы верить не просто Зеленскому, но и самому Западу.

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Как итог, утративший легитимность президент Украины постоянно просит от своих покровителей всё большего участия в кризисе, всё больше оружия, больше денег. Данное обстоятельство, пишет агентство Reuters, начинает сильно раздражать западных политиков, а сам Зеленский при этом начинает разочаровываться в коллективном Западе, который на поверку оказался совсем не таким могущественным, как многие это себе представляли.

Кроме того, продолжает Reuters, в Зеленском развился параноидальный склад личности: он постоянно ждёт заказного убийства со стороны Кремля или же иных попыток дестабилизации украинского государства.

Зачем это нужно Кремлю, учитывая, что действующее украинское политическое руководство, состоящее из инфантильных постоянно допускающих катастрофические ошибки функционеров, выгодно России, не вполне понятно. Здесь, впрочем, необходимо понимать, что помимо «горячего» конфликта параллельно постоянно ведётся и конфликт нарративов (пропаганды). Реального значения конфликт нарративов не имеет, поскольку большая часть мира прекрасно понимает и первопричины этого кризиса, и видит, что РФ этого конфликта не хотела.