О причинах вы совершенно правильно догадываетесь.

В России нарастает проблема с квалификацией IT-специалистов. Рекрутеры констатируют: уровень знаний многих кандидатов на вакансии оставляет желать лучшего. По данным консалтинговой компании Nordcore, с трудностями при подборе компетентных ИТ-специалистов сталкиваются 66% рекрутеров. Для сравнения: в других отраслях этот показатель составляет 54%.

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Эксперты связывают такую ситуацию с кадровым голодом в российской IT-отрасли, который сформировался на фоне высокого спроса и массового оттока специалистов. Компании вынуждены набирать сотрудников без опыта, делая ставку на быстрое переобучение. В результате, на рынок хлынул поток выпускников коротких онлайн-курсов, которые не дают достаточной подготовки для работы по специальности.

«Многие компании рассматривают «рескиллеров» — людей, которые переучились на IT-специалистов из других сфер, — рассказывает генеральный директор Nordcore Лариса Катунина. — И вот здесь кроется одна из главных проблем: в основе мотивации для переквалификации зачастую лежит быстрый карьерный трек и высокие заработные платы. Такой подход не предполагает глубины знаний».

По словам Катуниной, сегодня в IT идут представители самых разных профессий: логисты, бухгалтеры, домохозяйки. Многие из них не отдают себе отчёта в том, насколько сложна и специфична работа в IT-сфере. В результате страдают и сами работники, и компании, которые недополучают квалифицированные кадры.