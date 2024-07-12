Руководитель VivoKey уверяет, что процедура имплантации Apex максимально проста и безопасна.

Компании VivoKey и Dangerous Things представили криптовалютный кошелёк Apex, который имплантируется под кожу. Новое устройство, как уверяют разработчики, надёжно защитит криптовалюту от кражи или утери.

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Глава VivoKey Амаль Граафстра, известный энтузиаст биохакинга, уверяет, что процедура имплантации Apex максимально проста и безопасна. Сам Граафстра установил свой первый имплантат ещё в 2005 году, вдохновившись технологиями для домашних животных. По его словам, главной мотивацией было желание облегчить себе жизнь: например, отказаться от обычных ключей.

Разработчики уверены, что Apex найдёт применение не только в качестве надёжного хранилища криптовалюты, но и как удобный инструмент для подтверждения личности, например, при проведении финансовых операций.

Управление Apex осуществляется с помощью мобильного приложения. Все транзакции обрабатываются непосредственно в чипе, мобильное устройство служит лишь интерфейсом. Закрытые ключи и подписи для транзакций генерируются внутри импланта, что исключает их перехват.

Apex поддерживает несколько криптовалютных кошельков, в том числе Satochip, приложение Seedkeeper и кошелёк для карт памяти Status IM. Стоимость устройства — $349.