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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Трамп готов наказать Цукерберга за «мошенничество на выборах»
Осталось только стать президентом США.

Дональд Трамп не оставляет надежд вернуться в Белый дом и уже строит планы на случай победы на предстоящих президентских выборах. В частности, он пообещал расправиться с теми, кого называет «мошенниками на выборах».

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Особенно досталось главе Meta* Марку Цукербергу. Трамп не впервые обрушивается на него с обвинениями, призывая привлечь к ответственности за вмешательство в избирательный процесс. Никаких доказательств этих обвинений экс-президент пока не предоставил.

Противостояние Трампа и Цукерберга длится уже не первый год. Всё началось ещё в 2015 году, когда Трамп, тогда ещё не являвшийся кандидатом в президенты, назвал сенатора Марко Рубио «личным сенатором Марка Цукерберга». С тех пор Трамп регулярно критикует главу Meta, тогда как тот предпочитает не реагировать на выпады.

Ситуация обострилась после того, как Трампа заблокировали в социальных сетях за подстрекательство к штурму Капитолия. В прошлом году аккаунт экс-президента в Facebook был разблокирован, однако, это не уменьшило неприязнь Трампа к Цукербергу.

*Компания Meta и её продукты признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.

#meta #трамп #цукерберг
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