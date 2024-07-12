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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Учёные «Бауманки» разработали лазерную локационную систему для точного позиционирования спутников
В основе системы — уникальный высокочувствительный датчик.

Учёные МГТУ им. Н. Э. Баумана разработали лазерную локационную систему, способную компенсировать искажения, вносимые атмосферой при лазерной локации удалённых объектов. Новая технология призвана повысить точность определения координат малых космических аппаратов (МКА) на орбите.

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Одной из важнейших задач, стоящих перед современной космонавтикой, является повышение точности навигации. Это особенно актуально для МКА, которые широко используются для различных научных исследований, в том числе, для радиозатменного зондирования атмосферы.

Суть метода заключается в измерении рефракции радиоволн в атмосфере Земли. Из-за этого явления траектория навигационного сигнала отклоняется от прямой линии, соединяющей спутник и приёмник на МКА. Для компенсации погрешностей, вызванных рефракцией, необходимы высокоточные данные о положении аппарата в пространстве.

Именно здесь на помощь приходит лазерная локация. Однако, турбулентность атмосферы вносит существенные искажения и в лазерный сигнал. Система, разработанная в Бауманке, способна «видеть» эти искажения и компенсировать их в режиме реального времени.

В основе системы — уникальный высокочувствительный датчик волнового фронта на основе электронно-оптического преобразователя и скоростной камеры. Он способен регистрировать даже очень слабые сигналы, отражённые от удалённых объектов.

В МГТУ убеждены, что новая разработка найдёт широкое применение не только в космонавтике, но и в других областях, где требуется высокоточная дистанционная диагностика: например, в геодезии, картографии и мониторинге окружающей среды.

#космос #наука #спутники
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