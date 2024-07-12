Решение напрашивалось очень давно. Правда, для подавляющего большинства людей ничего не изменится.

Тема введения в России прогрессивной шкалы налогообложения поднималась регулярно на протяжении как минимум 25 лет. С точки зрения социального государства, коим позиционирует себя Россия, справедливо взимать с богатых больше налогов: так поступают во всех так называемых развитых странах. Решение запоздало, как мы уже отметили, на 25 лет, но всё-таки было принято, хоть и пока в крайне мягкой форме, которую, определённо, будут совершенствовать. Сегодня закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) был подписан президентом России, и вступит в силу он с 1 января 2025 года.

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Сразу отметим, что для подавляющего большинства россиян ничего не изменится. Во-первых, повышенная ставка НДФЛ начинает действовать с крайне больших для среднего уровня доходов в России сумм. Во-вторых, многие предпочитают регистрироваться как самозанятые и оплачивать совсем невысокие налоги.

Повышенный НДФЛ будут платить только те, чей годовой доход превышает 2,4 млн рублей. Проще говоря, те, чья заработная плата превышает 200 тысяч рублей в месяц. Это, на всякий случай напоминаем, крайне небольшая прослойка граждан РФ. Для лиц с доходами от 2,4 до 5 млн рублей в год ставка налога составит 15 %, для лиц с доходами от 5 до 20 млн — 18 %, с доходами от 20 до 50 млн — 20 %, ну и для олигархов с 50 млн рублей и выше — 22 %.

Как вы понимаете, ставки налогообложения для самых богатых не такие уж высокие. Кроме того, прогрессивная шкала почему-то работает только в сторону повышения, хотя, по-хорошему, должна работать и в обратную сторону: если доход человека значительно ниже среднего, то он платит пониженную налоговую ставку или же не платит НДФЛ вовсе. С точки зрения социального государства справедливо поступать именно так. Опять же, надеемся на то, что систему будут совершенствовать.