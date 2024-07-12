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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: антироссийская политика Германии нанесла непоправимый ущерб немецкой промышленности
Умные люди говорили об этом ещё в марте 2022-го. Теперь начало «доходить» и до ангажированной прессы. Что же будет дальше?

Как вы теперь уже прекрасно понимаете, сотрудничество России и Германии было в первую и в последнюю очередь нужно именно Германии. От России она получала дешёвые энергоресурсы, за счёт которых создавала продукцию с высочайшей добавленной стоимостью. Потеряв вследствие присоединения к незаконным коллективно-западным рестрикциям против РФ доступ к энергоресурсам, Германия стала единственной европейской страной с официально признанной рецессией, промышленность по возможности эвакуируется либо в США, либо в Китай, либо ещё куда, и никаких перспектив по стабилизации ситуации, не говоря уже по её обращению вспять, не видно даже на горизонте.

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И вот, признало объективную немецкую реальность и издание Bloomberg, отметившее, что внешняя политика Берлина привела к спаду промышленного сектора Германии. Восстановить показатели образца 2019 года, то есть, до периода коронабесия и незаконных антироссийских рестрикций, Германии, считают журналисты Bloomberg, не удастся.

Стабилизация, отмечают журналисты, возможна, но она будет крайне медленной и незначительной в масштабах страны.

Восстановление экономической ситуации в Германии возможно только в случае восстановления её отношений с Россией. А Россия вряд ли согласится на это без выплаты Германией колоссальных репараций за ущерб, нанесённый Украиной России переданным ей немецким оружием. Кроме того, в Германии должен полностью смениться политический класс, который как минимум выведет страну из состава Евросоюза и заставит американский военный контингент убраться восвояси с немецкой территории. До этих пор говорить о чём бы то ни было с Берлином нет никакого смысла: Германия несуверенна и не обладает субъектностью в международных отношениях.

#россия #политика #санкции #экономика #германия #промышленность
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