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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Потребительский экстремизм»: ритейлер «М.Видео» просит МВД и СКР возбудить уголовные дела из-за массовых случаев злоупотребления правами потребителей
Речь идёт о «покупателях» смартфонов и привлекаемых ими «экспертах».

Группа «М.Видео-Эльдорадо» обратилась в правоохранительные органы с просьбой о возбуждении уголовных дел по фактам так называемого «потребительского экстремизма». Речь идёт о злоупотреблении правами потребителей с целью извлечения прибыли.

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Поводом для обращения стала волна исков от покупателей смартфонов. Ссылаясь на закон «О защите прав потребителей», они требуют компенсации за якобы неисправные устройства. По информации «Ведомостей», ретейлер направил в МВД и СКР около 20 заявлений.

Главной причиной расцвета подобных схем эксперты называют «драконовские» санкции, прописанные в законе «О защите прав потребителей». Так, штраф за отказ продавца удовлетворить требования покупателя в добровольном порядке составляет 50% от взысканной суммы. Кроме того, предусмотрены неустойки (пени) в размере 1% от стоимости товара за каждый день просрочки, что в годовом исчислении превышает 360%.

В компании убеждены, что имеет место сговор недобросовестных покупателей и «карманных» экспертов. Последние выдают заведомо ложные заключения о наличии производственного брака. При этом, не исключено, что они же участвуют в выведении устройств из строя.

Для подтверждения своих опасений «М.Видео-Эльдорадо» провела независимую экспертизу 19 iPhone и нескольких смартфонов Samsung, по которым суды уже взыскали компенсации. Исследования, проведённые в Московском институте электронной техники, показали, что дефекты носят эксплуатационный характер и возникли в результате «неквалифицированного вмешательства» во внутренние компоненты устройств.

Юристы напоминают, что умышленное выведение из строя товара с целью последующего взыскания компенсации квалифицируется как мошенничество и наказывается по статье 159 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.

#смартфоны #ритейл #м видео
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