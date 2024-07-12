Красивое и быстрое.

На Фестивале скорости в британском Гудвуде состоялась премьера Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ — новой модификации купе, получившей ряд технических усовершенствований для повышения динамических характеристик.

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Сердцем автомобиля остался 4,0-литровый битурбированный двигатель V8, известный по модели AMG GT 63. Однако инженеры компании форсировали его до 612 л.с., увеличив крутящий момент до 850 Нм. В результате, время разгона до «сотни» сократилось до 3,2 секунды, а максимальная скорость достигла 317 км/ч.

Внешне трековую версию можно отличить по более агрессивному обвесу, включающему новый передний бампер с увеличенными воздухозаборниками, дополнительным воздушным дефлекторам и системе управления воздушными потоками AirPanel. Последняя, как утверждают в компании, позволяет снизить аэродинамическую нагрузку на переднюю ось на 30 кг. На задней оси работает фиксированное антикрыло, увеличивающее прижимную силу примерно на 15 кг.

В салоне установлены спортивные кресла AMG Performance с развитой боковой поддержкой и фирменное рулевое колесо, обтянутое кожей и микрофиброй. На центральной консоли — тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 11,9 дюйма, а перед водителем — виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма.

Mercedes-AMG пока не называет цену на GT 63 Pro 4Matic+. Ожидается, что в продаже новинка появится до конца 2024 года.