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События в мире Михаил Андреев
Это приведёт к Третьей мировой: премьер Словакии заявил, что его партия выступит против вступления Украины в НАТО
Да её, вроде бы, никто туда и не приглашает. Просто продолжают дёргать морковкой, и всё.

Несмотря на то, что именно попытка втащить Украину в НАТО и стала главной причиной начала специальной военной операции — вооружённого конфликта, масштабов и ожесточённости которого Европа не знала с 1945 года — коллективный Запад продолжает поддерживать свой безумный нарратив о том, что будущее Украины в Североатлантическом альянсе «необратимо». По факту, безусловно, получается, что неотвратимой становится утрата Украиной своей государственности вследствие вооружённого конфликта, и любая очередная глупость, совершённая функционерами коллективного Запада, может привести к необратимым, катастрофическим последствиям для северного полушария Земли.

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Понимают это в Европе, безусловно, все, иначе бы уже давно напрямую пошли с крестовым походом против России. Пока что страх гарантированного уничтожения сдерживает горячие западные головы, но ужас перед перспективой полной утраты собственного лица, к сожалению, служит для них противовесом в принятии правильных решений. Именно моральная неготовность признать, что мир больше не западоцентристский, а многополярный, где США и Европа это лишь два полюса из множества, и заставляет ряд западных функционеров говорить и, что самое страшное, предпринимать одно опасное действие за другим.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого за его убеждения было совершено покушение, и который сейчас проходит реабилитацию, в своих убеждениях непреклонен. По его словам, словацкая правящая партия, которую он возглавляет, проголосует против вступления Украины в НАТО. Как отметил Фицо, он понимает «суверенное» желание Украины, но данный расклад недопустим, поскольку приведёт к Третьей мировой войне.

Естественно, в реальности никто Украину в НАТО принимать не собирается, опасаясь катастрофических последствий. Если бы этого страха не было, то Киев уже был бы принят в альянс. Просто США используют «морковку» НАТО для управлением украинским «осликом» в нужном Вашингтону направлении. К сожалению, эта избитая метафора — лучшая иллюстрация всего, что происходит с Украиной и того, какую роль она играет в международных отношениях. Пройдёт много лет, прежде чем граждане Украины это осознают, но будет уже поздно.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #словакия
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