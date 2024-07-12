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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Киевлян предупредили о перспективе жизни без электричества по 20 часов в сутки
В лучшем случае — по 16 часов в сутки.

Когда мы говорим о том, что украинское политическое руководство лишено способности к накоплению опыта, повышению уровня и выстраиванию причинно-следственных связей, мы в том числе подразумеваем ситуацию с энергосистемой Украины. Пока официальный Киев через все имеющиеся у него ресурсы не стал проводить против России террористические атаки, в том числе направленные на повреждение/уничтожение российских объектов гражданской инфраструктуры и инфраструктуры двойного назначения, никаких проблем с энергоснабжением на Украине не было.

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Ударами возмездия со стороны ВС РФ это положение дел было нарушено: сейчас вся Украина живёт в условиях постоянных веерных отключений электроснабжения. В одних регионах ситуация получше (например, в Киеве), в других (например, в Одессе) — похуже. Ситуация усугубляется наступлением жаркого периода года, когда потребление электроэнергии многократно возрастает для нужд холодильных установок и кондиционеров, что приводит к перегрузкам остатков энергосистемы Украины.

На фоне всего происходящего секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко заявил, что ситуация развивается по сценарию, в результате которого в столице в лучшем случае электричество будет подаваться по 8 часов в сутки (16 часов без света), а в худшем — по 4 часа в сутки (20 часов без света). В первом случае, добавил Бондаренко, речь идёт о суммарных суточных отключениях — 4 часа утром и 4 часа вечером.

Необходимо понимать, что определённая базовая генерация у Украины имеется и никуда не денется — это атомные электростанции, наносить удары по которым вооружённые силы России не станут, скорее всего, ни при каких условиях, дабы не потерять имидж главного мирного атомщика планеты. А вот если террористические атаки со стороны Украины по территории РФ продолжатся, то со стороны ВС РФ могут начаться удары по крупным распределительным подстанциям, физически «отрезающим» атомные электростанции от энергосистемы Украины. В этом случае АЭС придётся экстренно останавливать — примерно как это произошло с теперь находящейся под контролем России Запорожской АЭС — и тогда даже о базовой генерации речи идти не будет, и прогноз господина Бондаренко покажется крайне оптимистичным.

Следует помнить, что электричество это не только компьютер, зарядка телефона и микроволновка — без этих благ цивилизации прожить-то как раз можно — электричество это в первую очередь система водоподготовки и водоснабжения, а также система канализации и очистки сточных вод. Нетрудно догадаться, что начнёт происходить в мегаполисе, отрезанном от электроснабжения на столь продолжительное время. Недаром отдельные умеющие мыслить хотя бы на 1 шаг вперёд представители украинского руководства советуют гражданам по возможности уезжать в деревню/на дачу и запасаться топливом. Печально другое: восстановление энергосистемы Украины — это процесс, который займёт долгие-долгие годы. Повезёт тем регионам, которые по итогу мирной конференции отойдут к России; кто будет восстанавливать энергосистему в регионах, которые останутся Украиной, вопрос, которым пока лучше не задаваться, иначе можно впасть в апатию.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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