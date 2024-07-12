Важно понимать, что Трамп представляет часть антикитайских элит, нейтрально относящихся к РФ.

Россия не хотела украинского кризиса и уж тем более не хотела масштабного вооружённого конфликта, которого Европа не видела со времён окончания Второй мировой войны. Это прекрасно видно по поведению российского политического руководства, до талого надеявшегося на то, что с коллективным Западом (с США) можно будет договориться на равных, а когда боевые действия уже начались — надеявшегося на то, что их удастся быстро завершить посредством принуждения Украины к миру и подписанию необходимых России соглашений.

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По всей видимости, в России не учли степень отсутствия у Украины суверенитета и субъектности в международных отношениях: самостоятельно Киев даже шаг сделать не может, не то что принимать решения о войне и мире. Однако думающие и понимающие руководители стран прекрасно понимают, что этот кризис можно не просто прекратить, его можно было даже не начинать.

Так, бывший и, скорее всего, будущий президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что украинский конфликт «вообще не должен был начинаться», и что его (конфликт) необходимо как можно скорее завершить.

Напомним, что Трамп регулярно заявляет, что один из пунктов его президентской программы — это мирное урегулирование украинского кризиса. Как Трамп собрался это делать, пока ещё совершенно непонятно. Российские условия озвучены, ни на что меньшее Москва не пойдёт (слишком высокая цена заплачена), а вот готов ли Вашингтон их принимать — это вопрос открытый. Безусловно, Трампу это будет сделать проще, чем Байдену, поскольку всю вину за конфликт можно будет «свалить» именно на Байдена и его инфантильную администрацию, тем самым сделав вид, что «лицо» США и коллективного Запада в этом конфликте не пострадало. Хотя реальность всем понятна — да, пострадало, и безвозвратно.

Делать при этом из Дональда Трампа образ закадычного друга России не стоит. Просто Трамп представляет ту часть американских элит, которые видят истинного соперника Соединённых Штатов не в России, а в Китае. И если говорить об экономическом соперничестве, то, безусловно, эта позиция реалистичная. В военном и политическом же планах Китай даже близко не ровня ни России, ни США.