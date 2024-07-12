Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дональд Трамп призвал к скорейшему мирному урегулированию украинского кризиса
Важно понимать, что Трамп представляет часть антикитайских элит, нейтрально относящихся к РФ.

Россия не хотела украинского кризиса и уж тем более не хотела масштабного вооружённого конфликта, которого Европа не видела со времён окончания Второй мировой войны. Это прекрасно видно по поведению российского политического руководства, до талого надеявшегося на то, что с коллективным Западом (с США) можно будет договориться на равных, а когда боевые действия уже начались — надеявшегося на то, что их удастся быстро завершить посредством принуждения Украины к миру и подписанию необходимых России соглашений.

реклама

По всей видимости, в России не учли степень отсутствия у Украины суверенитета и субъектности в международных отношениях: самостоятельно Киев даже шаг сделать не может, не то что принимать решения о войне и мире. Однако думающие и понимающие руководители стран прекрасно понимают, что этот кризис можно не просто прекратить, его можно было даже не начинать.

Так, бывший и, скорее всего, будущий президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что украинский конфликт «вообще не должен был начинаться», и что его (конфликт) необходимо как можно скорее завершить.

Напомним, что Трамп регулярно заявляет, что один из пунктов его президентской программы — это мирное урегулирование украинского кризиса. Как Трамп собрался это делать, пока ещё совершенно непонятно. Российские условия озвучены, ни на что меньшее Москва не пойдёт (слишком высокая цена заплачена), а вот готов ли Вашингтон их принимать — это вопрос открытый. Безусловно, Трампу это будет сделать проще, чем Байдену, поскольку всю вину за конфликт можно будет «свалить» именно на Байдена и его инфантильную администрацию, тем самым сделав вид, что «лицо» США и коллективного Запада в этом конфликте не пострадало. Хотя реальность всем понятна — да, пострадало, и безвозвратно.

Делать при этом из Дональда Трампа образ закадычного друга России не стоит. Просто Трамп представляет ту часть американских элит, которые видят истинного соперника Соединённых Штатов не в России, а в Китае. И если говорить об экономическом соперничестве, то, безусловно, эта позиция реалистичная. В военном и политическом же планах Китай даже близко не ровня ни России, ни США.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
2
Показать комментарии (2)
Киевлян предупредили о перспективе жизни без электричества по 20 часов в сутки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
36
Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
4
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
51
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
14
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
5
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
34
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
57
О последних терактах в России
28
Женщины в игровой индустрии - влияние и достижения
12
Мрачные времена - Xbox и его фанаты в кризисе
11

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
13:18
Очередной высер. Я про комментарий выше.
Дональд Трамп призвал к скорейшему мирному урегулированию украинского кризиса
Блейд
13:18
Приветствую парни, решил посидеть на природе.
Байден назвал Путина президентом Украины
OgoGoLog
13:16
Так гайки то есть и машины собираются, а ты как клоуном был, так им и остался.
АвтоВАЗ смог справиться с дефицитом ступичных гаек для Lada Vesta и продолжил передачу машин дилерам
Grotlon
13:12
Учитывая, что Granite Ridge не покажет серьезного буста, задержка Arrow Lake-S ничего не изменит.
Intel по неизвестным причинам сместила публичный дебют Core Ultra 200 на более позднее время
OgoGoLog
13:08
"Перефорс - суть украинства" Зеленского коллективно во всех проблемах страны не обвиняют, т.к. знают чья рука у него в заднице торчит. А вот на 404 всё с точностью наоборот. При этом Путин "стал бого...
Байден назвал Путина президентом Украины
Александр Сечков
13:07
Да другое. Яо уже давно в Германии, и гранички НАТО ближе стали. А это уже новый виток. Так что ципсо смени методичку!
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
Victor Konovalov
13:06
выключили телевизор
Байден назвал Путина президентом Украины
Мимо
13:06
Есть на жопе шерсть... Ещё раз, специально для упоротых тупорылов - "если каких-то деталей на исходной картинке нет(!!!) - никакая обработка их не придумает.".
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
Александр Сечков
13:06
Это ципсошная пропаганда, их там давно нет. Иначе их бы уже использовали.
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
Victor Konovalov
13:03
Да хоть президентом Америки! Мне уже давно пофиг на бред обоих этих старых дураков!
Байден назвал Путина президентом Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем