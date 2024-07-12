В первую очередь должен быть насыщен (с колоссальнейшим запасом) внутренний рынок. И только потом можно говорить об экспорте.

На киевское политическое руководство наложено заклинание «Необучаемость», препятствующее накоплению опыта и увеличению уровня, из-за чего то совершенно не анализирует свои действия и их последствия для Украины. Именно поэтому вооружённые силы Украины никак не унимаются и продолжают осуществлять террористические по своей сути и незаконные по международному праву атаки по российской инфраструктуре. Хотя Украине впоследствии «прилетают» удары возмездия на несколько порядков большей силы и последствий, для России неприятности тоже создаются: выгорают цистерны с нефтепродуктами, временно повреждаются нефтеперерабатывающие заводы.

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Безусловно, отвечать на такие теракты Москве нужно ещё сильнее, дабы даже мысли об их повторении в Киеве не возникало, но, во-первых, всему своё время, а во-вторых, устранять последствия предыдущих террористических атак нужно прямо сейчас. И это делается. В частности, в связи с «плановым ремонтом» нефтеперерабатывающих заводов Федеральная антимонопольная служба выступила за сохранение запрета на экспорт бензина в августе текущего года.

Как отметила Служба, временное разрешение на экспорт вводилось до конца июля текущего года, и продление этой меры сейчас не обсуждается. Проще говоря, с августа запрет на экспорт топлива из России будет возобновлён.

Запрет на экспорт необходим для насыщения внутреннего рынка на время повышенного спроса на топливо и для стабилизации цен на него.