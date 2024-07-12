Дедушка зрит в корень.

Комментировать здоровье пока ещё худо-бедно, но всё же действующего президента США Джо Байдена, это дело неблагодарное и бессмысленное, однако порой Байден в своих речах выдаёт столь занимательные «перлы», которые сходни пророчествам. Так, на завершающем выступлении в рамках празднования 75-летия НАТО — военного блока, который должен был быть разогнан в 1991 году вслед за Организацией Варшавского Договора, но не сложилось — президент США Джо Байден пригласил выступить Владимира Зеленского (утративший 20 мая 2024 года легитимность президент Украины).

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Зачем Зеленского на этот коллективно-западный междусобойчик вообще пригласили, мы не вполне понимаем, тем более что дальше обещания о «необратимом вступлении» Украины в НАТО (а, значит, о необходимости полной военной победы для России) речь не зашла, но основная тема новости заключается в том, что Байден так сильно помешан на России и на президенте Владимире Путине, что везде его видит и упоминает. Назвал он Путина, естественно, без задней мысли, но очень забавно, «президентом Украины».

«А сейчас я хочу передать слово президенту Украины, обладающему такой же храбростью, как и решительностью. Дамы и господа, президент Путин», — выдал Байден.

«Президент Путин? Он победит президента Путина! Президент Зеленский! Я настолько сконцентрирован на том, чтобы победить Путина, что нам следует беспокоиться об этом», — попытался выйти из неловкой ситуации Байден без помощи телесуфлёра.

Дальше Зеленский попытался помочь своему американскому сюзерену выйти из сложившейся ситуации, в результате чего получился следующий короткий и лишённый смысла «диалог»:

«— Я лучше.



— Вы гораздо лучше, чёрт возьми».

Между тем львиная доля американцев выступает за то, чтобы полномочия президента США перешли вице-президенту Камале Харрис.

Что до Байдена, то в одном он действительно прав: и он, и вся его инфантильная администрация действительно помешаны на противостоянии с Россией и Путиным, которое ни к чему хорошему Соединённые Штаты не ведёт, и об этом действительно пора уже беспокоиться. Американский военно-промышленный комплекс уже упал в глазах потенциальных покупателей ниже плинтуса на фоне того, как американское оружие реально, а не в рекламных буклетах показывает себя в вооружённом конфликте против реальной военной силы. Страны глобального Юга всё активнее сближаются с РФ и Китаем, прекрасно осознавая, кто и что является первопричиной украинского кризиса. Европа, слепо следующая за Вашингтоном, сейчас переживает деиндустриализацию, экономический кризис и никаких позитивных перспектив, если только отношения с Россией не будут экстренно восстановлены (с выплатой в пользу России репараций и компенсаций за незаконные односторонние рестрикции), Старый Свет не имеет.