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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Politico: Евросоюз сделал Венгрии «выговор» из-за визитов Виктора Орбана в Россию и Китай
Действительно. Как посмел пытаться установить мир в Европе, которая хочет собственной аннигиляции?

Функционеры Евросоюза продолжают искренне не понимать, что происходит в геополитике, почему Европе в первую и в последнюю очередь нужны мир, спокойствие и сотрудничество с Россией. Лишь политики «старой школы», способные видеть хотя бы на 1 шаг вперёд (в ЕС не умеют даже этого), пытаются как-то разгрести Авгиевы конюшни, принадлежащие коллективному Западу. Так, например, активные усилия в деле урегулирования украинского кризиса, что нужно в первую и последнюю очередь, если что, самой Украине, прилагает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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В текущем месяце Орбан уже посетил Киев, Москву и Пекин, а сейчас держит курс в США на встречу с бывшим и, скорее всего, с будущим президентом Дональдом Трампом. Премьер Венгрии называет свою работу «миссией мира», и очевидно, что без причины он бы «миссионерством» заниматься не стал.

Тем не менее, в Европе никакого мира не хотят, поскольку максимально вписались в этот кризис на стороне Украины, позволили себе ввести против России незаконные нелегитимные рестрикции, доставить Москве неприятностей и наговорить бесчисленное количество глупостей, на которых и внимание-то заострять не стоит. Так, издание Politico сообщает, что страны Евросоюза позволили себе сделать Венгрии «выговор» за визиты её премьера в Россию и Китай.

Как вы заметили, тот факт, что он посещал Украину, функционеров ЕС почему-то не оскорбляет. По мнению отдельного давшего Politico комментарий функционера, действия Орбана «не служат ни ЕС, ни миру», и если Венгрия продолжит действовать в таком ключе, её ждут «практические последствия». Собственно, здесь что бы то ни было добавлять уже не нужно: инфантильные европейские «политики» и «дипломаты» сами наговорили столько, что трудно себе представить, как эту кашу будут расхлёбывать их будущие преемники, которые должны быть хотя бы минимально вменяемыми и рассудительными, чтобы наладить отношения с РФ, без чего ни о какой безопасности, мире и благополучии в Европе даже речи идти не может.

#россия #украина #сша #политика #китай #боевые действия #евросоюз #психиатрия #венгрия
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