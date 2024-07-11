Все изменения к лучшему. По крайней мере, так принято считать.

В России проходит индустриализация, а процесс подобного рода и масштаба, как вы прекрасно понимаете, невозможен без производства средств производства, коими по большей части являются различные станки. Сейчас в РФ пытаются максимально поставить станкостроительное производство под контроль, поскольку станков необходимо колоссальное количество, а предприятий, на которых их производят, за десятилетия разгула капитализма и веры в договороспособность коллективного Запада стало критически мало.

реклама

Одним из таких немногих оставшихся предприятий является АО «Фрест» в Ульяновске, занимающееся производством фрезерных станков общего назначения, а также оборудованием для ремонта колёсных пар и деталей грузовых вагонов. И вот, как сообщается, процесс идёт, и сегодня у «Фреста» сменился собственник: им стало научно-производственное объединение (НПО) «Прецизионное станкостроение» из Петербурга.

Как отмечается, АО «Фрест» выпускает узкоспециализированные станки, причём гораздо более высокого качества, чем китайские аналоги, на которые теперь в основном и приходится уповать российским промышленникам.