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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Ульяновске сменился собственник завода по производству фрезерных станков
Все изменения к лучшему. По крайней мере, так принято считать.

В России проходит индустриализация, а процесс подобного рода и масштаба, как вы прекрасно понимаете, невозможен без производства средств производства, коими по большей части являются различные станки. Сейчас в РФ пытаются максимально поставить станкостроительное производство под контроль, поскольку станков необходимо колоссальное количество, а предприятий, на которых их производят, за десятилетия разгула капитализма и веры в договороспособность коллективного Запада стало критически мало.

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Одним из таких немногих оставшихся предприятий является АО «Фрест» в Ульяновске, занимающееся производством фрезерных станков общего назначения, а также оборудованием для ремонта колёсных пар и деталей грузовых вагонов. И вот, как сообщается, процесс идёт, и сегодня у «Фреста» сменился собственник: им стало научно-производственное объединение (НПО) «Прецизионное станкостроение» из Петербурга.

Как отмечается, АО «Фрест» выпускает узкоспециализированные станки, причём гораздо более высокого качества, чем китайские аналоги, на которые теперь в основном и приходится уповать российским промышленникам.

#россия #экономика #промышленность #импортозамещение #станкостроение
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Nvidia Hater
17:19
ой ты зря так думаешь.во первых всех сажать не надо.а уж для пару сотен со страны .пуская пару тысяч или макс дестяок тысяч вполне упакают в лагеря.тут я учитываю эждунов с новых регионов (для них нуж...
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Смотрю за 404
17:19
в одной стране пришёл к власти старый безмозглый дед, в другой наркоман и нет мира.
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
OgoGoLog
17:18
Опять вне контекста лезешь. Поляки зайдут в Западную Украину и ядерка появится, не волнуйся. И ссылочку на прямую речь Медведева про "ядерку по Украине" приведи, пожалуйста.
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
VirussX
17:16
Сяська копытца склеил от того, что бутылку не смог вытащить из себя, какой ещё тромб. 🤣
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Можем повторить
17:15
Даже в гитлеровской Германии всех не пересажали, а в РФ и подавно
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Можем повторить
17:14
Песков тоже никто?
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
OgoGoLog
17:13
Ха ха ха. Пошел демедж контроль свиностана. Потребовалось всего 5 комментариев по теме. Аха ха ха.
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Nvidia Hater
17:12
так ваш насральный тоже думал что у него все прокатит.догнивает .и ты туда же отправишься.что ты еще на свободе временная недоработка
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
OgoGoLog
17:11
Т.е текст статьи, говорящий полностью об обратном. Что такие процедуры незаконны, в отличии от Украины. Да кроме "журнализдов" и левозащитников никто ничего не заметил. Ты приводишь как аргумент, что ...
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Nvidia Hater
17:11
Он Иван Михаййлов ,он Трусикер.он Михаил иванов и тд.банят его часто
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
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