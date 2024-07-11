И кто скажет, что Москва — не гастрономическая столица мира?

Количество кафе и ресторанов в Москве продолжает расти впечатляющими темпами. Только за первое полугодие 2024 года в столице открылось почти 600 новых заведений общепита, а их общее число превысило 22 тысячи. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

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Городские власти активно поддерживают развитие ресторанного бизнеса, предоставляя льготные налоговые условия и доступное кредитование для малых и средних предприятий. В этом году владельцы заведений, которые творчески подошли к оформлению фасадов к летнему сезону, смогут побороться за гранты в рамках традиционного конкурса на лучшее сезонное оформление.

«Москва — это настоящая гастрономическая столица, — отметил Немерюк. — С 2010 года число предприятий питания в городе выросло почти в три раза». Сегодня в столичных заведениях общепита насчитывается более 850 тысяч посадочных мест. При этом прирост новых кафе и ресторанов в январе—июне текущего года в три раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

В Москве можно найти кухню практически любой страны мира. Более двух тысяч заведений специализируются на блюдах русской кухни. Другие, не позиционирующие себя как истинно русские, всё равно включают в меню традиционные пирожки, жареную картошку с грибами, вареники и пельмени — эти блюда неизменно пользуются спросом у посетителей. Проще говоря, каждый найдёт себе что-то по душе, будь то экзотический десерт или родная сердцу селёдка под шубой. И кто скажет, что Москва — не гастрономическая столица мира?