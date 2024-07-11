Главное — сохранить набранные темпы.

В Иркутской области наблюдается настоящий лесной бум: темпы восстановления лесов этой весной превысили план более чем в три раза. К концу июня лесовосстановительные работы проведены на площади 80,6 тыс. га — это 340,1% от плана, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Такой рывок сделал регион лидером среди всех субъектов Российской Федерации по объёмам лесовосстановления за последние годы, отметил губернатор Игорь Кобзев. «Главное — сохранить набранные темпы», — подчеркнул он.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в регионе реализуется комплекс мероприятий, направленных на увеличение площади лесовосстановления, формирование запаса лесных семян, выращивание посадочного материала.

Всего в 2024 году лесовосстановление планируется провести на площади 181,8 тыс. га, что на 2,7% превышает показатель прошлого года. За пять лет реализации проекта в Приангарье восстановлено уже 764,6 тыс. га лесов. Из них 94,1 тыс. га приходится на искусственное лесовосстановление, включая 31,8 тыс. га на гарях.

Активнее всего работы велись в части естественного лесовосстановления: вместо плановых 9 тыс. га восстановлено 64 тыс. га. Искусственное и комбинированное лесовосстановление проведено на 16,6 тыс. га при плане в 14,7 тыс. га.

Кажется, природа сама стремится залечить нанесённые ей раны, а Иркутская область успешно ей в этом помогает.