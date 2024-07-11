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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД России исключил участие Москвы в следующем «саммите мира» по Украине
В этом нет совершенно никакого смысла, поскольку условия России по мирному урегулированию озвучены, и их надо либо принимать, либо продолжать конфликт. Третьего не дано.

Реальность в зоне специальной военной операции такова, что инициатива полностью в руках ВС РФ, а положение Украины с каждым днём только усугубляется. Сегодня это понимают, пожалуй, уже все, кроме разве что отдельных особо сильно утративших связь с действительностью руководителей стран коллективного Запада. Изображать, будто Киев одерживает победу, можно, конечно, бесконечно, но рано или поздно реальность ударит по таким фантазёрам, словно пыльным мешком из-за угла.

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Возможность разрешить украинский кризис политико-дипломатическим способом есть: для этого нужно всего-навсего полностью принять все российские требования, озвученные высшим политическим руководством России ещё в прошлом месяце — признать новые территориальные реалии, освободить территорию России от иностранного военного присутствия, перейти к демилитаризации, нейтрализации и денацификации Украины, как и было оговорено ещё весной 2022 года в рамках Стамбульских соглашений.

Понятно, что на такой шаг коллективный Запад и управляемая им Украина не пойдут, ибо слишком сильно загнали себя в ловушку пропаганды, вместо этого предлагая «саммиты мира» наподобие того, который с треском провалился в июне этого года в Швейцарии. Несмотря на то, что на следующий «саммит мира» приглашают Россию, сама Россия никуда ехать не собирается, о чём сегодня заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам Галузина, намерения Киева и Запада в России известны: попытаться «реабилитироваться» после провального саммита в Швейцарии. РФ в этом саммите участвовать не будет, поскольку на его полях Запад и Украина будут продолжать продвигать нежизнеспособную «формулу Зеленского», которая ничего не решает и является для Москвы ничтожной. Кроме того, в ведомстве напомнили о том, что мирные переговоры по Украине могут проходить только в подлинно нейтральных странах. Швейцария таковой по отношению к России более не является, поскольку полностью утратила свой статус, присоединившись к незаконным и нелегитимным рестрикциям коллективного Запада против РФ.

Выбор у киевского политического руководства крайне небогатый и тяжёлый, без позитивного для Украины исхода: либо принимать российское предложение, либо продолжать оказывать сопротивление за западный счёт, в конечном счёте получив лишь более жёсткое требование по мирному урегулированию — с ещё большими уступками. Пока что всё складывается таким образом, что будет реализован именно второй вариант.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Президент Турции обвинил политику Запада в усугублении положения Украины
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