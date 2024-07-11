Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Mazda готовит к премьере новый лифтбэк EZ-6 — это перерождение легендарной «шестёрки» на китайской платформе Changan
Без поддержки китайского автопрома даже японцы теперь обойтись не могут.

Mazda приготовила для поклонников марки интригующую новинку — лифтбэк EZ-6 с запоминающейся внешностью и современной технической начинкой. Старт продаж электромобильного «самурая» намечен на 17 июля.

реклама

Автомобиль, построенный на платформе Changan EPA, будет доступен в двух вариантах: с гибридной и полностью электрической силовой установкой. Несмотря на кузов лифтбэк, в профиле EZ-6 угадываются черты спортивного купе — благодаря динамичному силуэту с плавно ниспадающей линией крыши. Габариты новинки составляют 4921 х 1890 х 1485 мм, колёсная база — 2985 мм.

Салон EZ-6 встречает атмосферой технологичного минимализма. Аналоговые приборы уступили место ЖК-экрану, а центральное место на передней панели занимает 14,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, построенной на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155. Физические кнопки сохранились лишь на руле и дверях.

Особое внимание уделено комфорту: передние сиденья получили функцию «нулевой гравитации», а за дополнительную плату будут доступны аудиосистема Sony с 14 динамиками и панорамная крыша. На центральном тоннеле — два отсека с беспроводной зарядкой для смартфонов. В отделке преобладают материалы, имитирующие кожу и замшу.

Гибридная версия EZ-6 оснащается 70-киловаттным двигателем JL473QJ от Changan (знакомым по модели Deepal SL03), который работает исключительно как генератор. Крутящий момент на колёса передаётся от электродвигателя мощностью 160 кВт, расположенного на задней оси. Полностью электрический вариант получил 190-сильный мотор MSED04 (производства Changan Mazda Engine Company Ltd), также установленный на задней оси. Обе версии комплектуются литий-железо-фосфатными аккумуляторами. Запас хода на одной зарядке составляет 600 км у электромобиля и более 1000 км у гибрида (при полностью заправленном баке).

Цены на Mazda EZ-6 пока не объявлены, однако уже сейчас понятно: новинка имеет все шансы стать одним из самых ярких игроков на рынке электромобилей. Ведь Mazda всегда славилась умением наделять свои автомобили не только отличными техническими характеристиками, но и яркой индивидуальностью.

#автомобили #mazda #mazda ez 6
+
Написать комментарий (0)
Старая добрая «Буханка» остаётся самой продаваемой моделью УАЗа
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновлён серийный выпуск автомобилей
Стартовали продажи Volkswagen Magotan — это как VW Passat поколения B9, только для Китая и не только в универсале
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
31
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
32
"Колхозинг" системы охлаждения на GT1030
7
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
5
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
34
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
43
МФВ: Севморпуть может стать "переломным моментом" в отношениях между Индией и РФ
+
О последних терактах в России
17
Коротченко: Добровольческий легион в Польше — уловка, с целью загнать украинцев за границей в окопы
6
Xbox Game Pass "Standard" - Microsoft вводит новую подписку и поднимает цены
9

Сейчас обсуждают

swr5
15:45
Святая Русь всегда побеждала врагов не только силой оружия, но и силой духа, силой веры и силой Креста Христова. Польская смута, Наполеон, фашистская Германия и множество других врагов Руси легли под ...
О последних терактах в России
John Doe
15:41
Ты чё, больше не успешный?
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
Легенда
15:39
ок. спасибо. гнать не буду, толку нет.
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Дмитрий Соловьев
15:38
А силу земли откуда ему брать тогда?
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
John Doe
15:34
Оно не не критично, а дополняет картинку. А там, где надо, включил отображение по центру экрана и у тебя обычный 27" 1440p.
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
John Doe
15:31
Да ты вообще можешь взять 10" планшет, уткнуться в него носом и тебе будет збс. Ты свои "идеальные зрительные поля" сертифицировал или сам придумал? А твой маленький стол - только твоя проблема. Закра...
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
Добрый день
15:28
Он даже теоретически не может быть лучше натива. Оно может выглядеть хорошо, но никак не лучше.
Что даёт неправильное тестирование видеокарт, и почему не стоит включать DLSS 3.0 и RTX-ON
ЧatoБoт
15:27
Согласно сводке МО РФ за прошедшие сутки к бандере было отправлено порядка 2 090 л/с ВСУ. https://t.me/mod_russia Кучно идёт.
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
OgoGoLog
15:27
Гнать будешь? Если нет, то и это сойдёт. Будешь - иди в тему по DDR4 на форум.
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Windmark
15:25
Огурцы в жопу не суй только
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем