Без поддержки китайского автопрома даже японцы теперь обойтись не могут.

Mazda приготовила для поклонников марки интригующую новинку — лифтбэк EZ-6 с запоминающейся внешностью и современной технической начинкой. Старт продаж электромобильного «самурая» намечен на 17 июля.

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Автомобиль, построенный на платформе Changan EPA, будет доступен в двух вариантах: с гибридной и полностью электрической силовой установкой. Несмотря на кузов лифтбэк, в профиле EZ-6 угадываются черты спортивного купе — благодаря динамичному силуэту с плавно ниспадающей линией крыши. Габариты новинки составляют 4921 х 1890 х 1485 мм, колёсная база — 2985 мм.

Салон EZ-6 встречает атмосферой технологичного минимализма. Аналоговые приборы уступили место ЖК-экрану, а центральное место на передней панели занимает 14,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, построенной на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155. Физические кнопки сохранились лишь на руле и дверях.

Особое внимание уделено комфорту: передние сиденья получили функцию «нулевой гравитации», а за дополнительную плату будут доступны аудиосистема Sony с 14 динамиками и панорамная крыша. На центральном тоннеле — два отсека с беспроводной зарядкой для смартфонов. В отделке преобладают материалы, имитирующие кожу и замшу.

Гибридная версия EZ-6 оснащается 70-киловаттным двигателем JL473QJ от Changan (знакомым по модели Deepal SL03), который работает исключительно как генератор. Крутящий момент на колёса передаётся от электродвигателя мощностью 160 кВт, расположенного на задней оси. Полностью электрический вариант получил 190-сильный мотор MSED04 (производства Changan Mazda Engine Company Ltd), также установленный на задней оси. Обе версии комплектуются литий-железо-фосфатными аккумуляторами. Запас хода на одной зарядке составляет 600 км у электромобиля и более 1000 км у гибрида (при полностью заправленном баке).

Цены на Mazda EZ-6 пока не объявлены, однако уже сейчас понятно: новинка имеет все шансы стать одним из самых ярких игроков на рынке электромобилей. Ведь Mazda всегда славилась умением наделять свои автомобили не только отличными техническими характеристиками, но и яркой индивидуальностью.