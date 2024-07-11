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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Калашников» продолжит наращивать выпуск перспективных беспилотников
Сейчас перспективное — всё в этой отрасли.

Тема важности беспилотных технологий в современных боевых действиях хоть и обсуждена вдоль и поперёк, но по причине затягивания украинского конфликта ещё неизвестно, во что новая реальность выльется в конечном счёте. В начале конфликта ни о каких FPV дронах, как вы помните, даже речи не шло, а сегодня это боевая реальность в зоне проведения специальной военной операции. Перспективы у беспилотников колоссальны, и наращивать производство таких БПЛА будущего намерен концерн «Калашников», а если точнее, то входящее в его состав НПО «Ижевские беспилотные системы».

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Как уточняется, по итогу 2024 года выпуск беспилотников «Ижевскими беспилотными системами» увеличится в 10 раз. На этом предприятие останавливаться не собирается: в планы на 2025-й год заложено расширение производственных мощностей и увеличение выпуска продукции ещё в несколько раз поверх 10-кратного увеличения в текущем году. Иными словами, за период с 2024 по 2025 год предприятие в общей сложности увеличит производство в несколько десятков раз по сравнению с 2023-м годом.

В данном случае речь идёт о беспилотниках, которые можно применять при выполнении боевых задач.

#россия #экономика #промышленность #беспилотники #«калашников»
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