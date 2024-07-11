Там 44 % узлов и деталей белорусского производства, остальное — российского.

«СтанкоГомель» готовится к серийному выпуску вертикального консольно-фрезерного станка с ЧПУ SGM450CNC, разработанного совместно с российскими партнёрами. Об этом сообщает портал «Трактор.бел» со ссылкой на заявление начальника СКБ предприятия Ивана Пахалуева.

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Оборудование уже было представлено на крупнейших промышленных выставках в Москве и Екатеринбурге, вызвав заметный интерес у потенциальных заказчиков. В 2024 году завод планирует выпустить 12 таких станков.

В станке SGM450CNC 44% узлов и деталей белорусского производства, остальное — российского. Партнёры из России отвечали за разработку приводов и системы ЧПУ. При оценке перспектив массового производства «СтанкоГомель» ориентируется не только на собственные мощности, но и на возможности предприятий-поставщиков.