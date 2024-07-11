Китай бы рад обойтись без этого, но потребности в энергии запредельные, а возможностей её генерации не очень-то и много.

В странах коллективного Запада остаётся очень модным тренд на «зелёную» энергетику. Мы сейчас не будем говорить прописные истины о том, что эти идеи на Западе лоббируют производители солнечных панелей и «ветряков», а просто отметим, что каждое открытие новой солнечной электростанции и каждое закрытие старой тепловой/атомной электростанции в той же Европе раздувается до уровня события национального масштаба. Если деиндустриализация Старого Света будет продолжаться с той же скоростью, с которой она по причине отказа от доступных российских энергоресурсов и отрезания самих себя от российского рынка идёт сейчас, то, в принципе, мечта о «нулевом углеродном следе» может претвориться в жизнь.

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С другой стороны, есть Китай, который никаких «углеродных» повесток не вырабатывал, а просто и без лишней помпы занимается делом, обеспечивая свои циклопические индустриальные потребности в том числе и с помощью «зелёной» энергетики. Так, из отчёта аналитического центра Global Energy Monitor (GEM) следует, что сейчас в Китае строится порядка 339 ГВт электрических мощностей, источниками которых будут солнечная энергия и энергия ветра. Проще говоря, самые популярные варианты «зелёной» энергетики.

По статистике GEM, это примерно две трети — 64 % — от всех возводимых в мире «зелёных» энергетических установок.

Необходимо понимать, что для Китая такой расклад это не политика лоббистов-производителей «ветряков» и солнечных панелей, а суровая необходимость: большая часть электроэнергии в Поднебесной вырабатывается на тепловых электростанциях, топливом которых служит каменный уголь. При содействии России топливо можно заменить на чистый с точки зрения экологии природный газ, но более логичным выглядит развитие атомной энергетики.