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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев в максимально жёсткой форме прокомментировал «необратимый путь» Украины в НАТО
Закончится это всё для Украины плачевно, это если пересказать коротко.

Саммит НАТО в Вашингтоне по случаю 75-летия данного военного блока предсказуемо закончился ничем: Украине объявили о передаче уже ранее согласованных вооружений, в основном систем противовоздушной обороны, а также продолжили трясти кусочком «морковки» перед носом Киева, прекрасно понимая, что ради этой морковки тот продолжит выслуживаться и выполнять все поступающие приказы. В том числе и приказ о продолжении оказания сопротивления российской специальной военной операции с заведомо очевидным для всех исходом.

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Чтобы совсем не расстраивать приехавшего в Вашингтон утратившего легитимность президента Украины, представители коллективного Запада пообещали продолжать оказывать Киеву поддержку на её «необратимом пути» к евроатлантической интеграции, включающей в себя членство в НАТО.

Понятно, что это совершенно нереалистичный сценарий, ведь одним из условий окончания боевых действий является безоговорочная, вечная и неотчуждаемая ни при каких условиях нейтрализация Украины с безусловным правом ВС РФ на повторный заход в страну в случае нарушения этого договора. И вот, свой жёсткий комментарий по данной декларации НАТО в отношении Украины сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, России необходимо сделать всё, чтобы этот «необратимый путь завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого». Каким образом этого можно добиться и какой ценой, Медведев, впрочем, уточнить не удосужился. И если с Украиной всё примерно понятно — чем дольше Киев тянет с мирными переговорами, тем меньше территории в конечном счёте останется у него под контролем и тем жёстче будут навязанные Москвой условия — то вот с НАТО всё не так прямолинейно. Альянс сейчас, несмотря на громкие заявления его функционеров, находится в катастрофическом положении, не имеет единства мнений его членов ни по одному из вопросов, а также бесконечно рассеян в плане уровня подготовки входящих в состав НАТО вооружённых сил, не говоря уже о нежелании жителей этих стран-членов жертвовать своим благополучием ради эфемерных миссий по «ослаблению» России, которые в итоге вылились в её усиление.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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