Вот так заговорили.

Украинский кризис обнажил массу проблем в коллективно-западном представлении о современных боевых действиях и, что самое главное, о российском потенциале в вопросах экономики, промышленности, технологиях и объёме выпуска военной продукции. Сейчас по основным пунктам военно-промышленной номенклатуры для сухопутного конфликта Россия многократно опережает весь блок НАТО вместе взятый. НАТО (и то, исключительно за счёт США) опережает Россию разве что в количестве ударной авиации и возможностях флота.

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По всей видимости, данный реалистичный анализ ситуации наконец-то спустя два с половиной года после начала украинского кризиса добрался до Белого дома и до стола президента США, поскольку сегодня глава американского государства Джозеф Байден в рамках саммита, посвящённого 75-летию образования Организации Североатлантического договора (НАТО) призвал блок не отставать от российского военно-промышленного комплекса.

По словам Байдена, Россия сейчас находится «на военных рельсах» и постоянно наращивает объёмы выпуска оружия, боеприпасов и военных машин. НАТО, считает президент США, не может себе позволить отстать от России в этом вопросе.

Как уже отмечают многочисленные аналитики, мы прочно вошли в Новую Холодную войну, и ситуация не изменится, если только к власти в странах коллективного Запада не начнут приходить вменяемые политики-реалисты. Судя по результатам голосований в европейских странах, среднестатистический европеец совсем не желает конфронтации с Россией и бесконечного финансирования Украины за свой счёт, который отнюдь не бесконечный, а желает мира, спокойствия и благополучия. Теперь только политикам-реалистам необходимо «оседлать» эту идею и начинать массово выводить свои страны из Евросоюза, НАТО и других лишающих западные государства суверенитета наднациональных объединений.