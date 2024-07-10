Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден призвал НАТО не отставать от России в военной промышленности
Вот так заговорили.

Украинский кризис обнажил массу проблем в коллективно-западном представлении о современных боевых действиях и, что самое главное, о российском потенциале в вопросах экономики, промышленности, технологиях и объёме выпуска военной продукции. Сейчас по основным пунктам военно-промышленной номенклатуры для сухопутного конфликта Россия многократно опережает весь блок НАТО вместе взятый. НАТО (и то, исключительно за счёт США) опережает Россию разве что в количестве ударной авиации и возможностях флота.

реклама

По всей видимости, данный реалистичный анализ ситуации наконец-то спустя два с половиной года после начала украинского кризиса добрался до Белого дома и до стола президента США, поскольку сегодня глава американского государства Джозеф Байден в рамках саммита, посвящённого 75-летию образования Организации Североатлантического договора (НАТО) призвал блок не отставать от российского военно-промышленного комплекса.

По словам Байдена, Россия сейчас находится «на военных рельсах» и постоянно наращивает объёмы выпуска оружия, боеприпасов и военных машин. НАТО, считает президент США, не может себе позволить отстать от России в этом вопросе.

Как уже отмечают многочисленные аналитики, мы прочно вошли в Новую Холодную войну, и ситуация не изменится, если только к власти в странах коллективного Запада не начнут приходить вменяемые политики-реалисты. Судя по результатам голосований в европейских странах, среднестатистический европеец совсем не желает конфронтации с Россией и бесконечного финансирования Украины за свой счёт, который отнюдь не бесконечный, а желает мира, спокойствия и благополучия. Теперь только политикам-реалистам необходимо «оседлать» эту идею и начинать массово выводить свои страны из Евросоюза, НАТО и других лишающих западные государства суверенитета наднациональных объединений.

#россия #украина #политика #боевые действия #экономика #нато #промышленность
+
Написать комментарий (0)
Польша не решилась сбивать российские ракеты над Украиной без согласия НАТО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
17
Мое мнение о Pixel 7 Pro
12
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Если денег нет, а играть хочется — 12 видеокарт со вторичного рынка, наиболее выгодных в 2024 году
13
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
28
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
8
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
5
GeForce RTX 4060 vs GeForce GTX 760 – насколько быстрее видеокарты NVIDIA стали за 10 лет
22
Психология геймеров - как видеоигры влияют на мозг и поведение
6
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
26

Сейчас обсуждают

Nano Sd
22:42
И под экраном размещен пульсометр, интересно кто нибудь пользовался))?
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
Александр Дедок
22:40
это так же как фанаты интел обгаживают АМД, фанаты АМД интел и так далее... это просто девиация просто не читать статьи девиантов и все :))
Xbox Game Pass "Standard" - Microsoft вводит новую подписку и поднимает цены
Александр Дедок
22:39
вот интересно, такая неприязнь автора к хбокс это какой-то комплекс или просто отклонение в психике? ну не нравится тебе, смысл обсирать в каждом посте? как бы кому-то и сони не нравится но они не пиш...
Xbox Game Pass "Standard" - Microsoft вводит новую подписку и поднимает цены
Ник Хобо
22:39
Какие характеристики, неуемный жор?
Характеристики GeForce RTX 4090 меркнут перед GeForce RTX 5090
Nano Sd
22:35
Или 11))
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
Nano Sd
22:34
Или ip 54, в F6 Pro, ip54 и ip 64 не большая разница, ip 67 защита боле мене, (все что ниже защита от бризг)
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
Spike Rus
22:30
А магазины типа не перекупы, они благородные Робингуды 🤣😂
Если денег нет, а играть хочется — 12 видеокарт со вторичного рынка, наиболее выгодных в 2024 году
lelik1974
22:30
> а именно на том, откуда террористы могли достать новейшее армейское вооружение? Это такая проблема, ага. С учётом конфликта относительно недалеко, где этого оружия валом. >Анализируя все это, станов...
О последних терактах в России
Victor Konovalov
22:29
А что уже были попытки провести тесты IQ у домашней кошки?
Генеральный директор Google DeepMind: нынешние ИИ-модели не дотягивают до уровня IQ домашней кошки
Spike Rus
22:24
По чесноку вообще плевать из какого лагеря карта. Смотрю исключительно на то что на данный момент предлагает тот или иной лагерь и есн-но соотношение цена\производительность. В разное время были карты...
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем