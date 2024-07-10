А согласия не будет. Ай, как удобно-то!

Политическое руководство Польши очень сильно напоминает того щуплого забитого парнишку, который затем перед своими «пацанами»-«корешами» рассказывает про то, как «уделал» бы обидчика, но просто не желает пачкать руки. Разумом Варшава прекрасно понимает, что агрессия против России будет стоить Польше государственности, с таким трудом выстраданной после целой череды разделов между крупными европейскими державами, включая Россию. Теперь же Польше популярно объяснили, что и с риторикой следовало бы быть поаккуратнее, пока не случилась большая беда.

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В частности, Польша заявила, что не будет сбивать над Украиной российские ракеты, если только соответствующее решение не примет Североатлантический альянс. Проще говоря, Варшава не хочет брать на себя ответственность, но если Шер-Хан даст добро, то шакал Табаки попытается прицепиться к общей миссии.

Впрочем, Шер-Хан в лице НАТО к такого рода суицидальной эскалации отнюдь не стремится, а это значит, что коллективный Запад будет продолжать делать вид, что поставляемых им Украине систем ПВО достаточно для защиты украинского неба. А ВС РФ остаётся только продолжать эти системы выявлять и уничтожать в промышленных масштабах.