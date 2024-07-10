Новая система начнёт действовать с 1 января 2025 года.

Государственная дума РФ в третьем чтении приняла законопроект, предусматривающий введение прогрессивной шкалы налогообложения для физических лиц. Данные поправки в Налоговый кодекс уже получили одобрение Совета Федерации. Новая система налогообложения вступит в силу с 1 января 2025 года.

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В отличие от действующей в настоящее время двухступенчатой системы, новая редакция Налогового кодекса предполагает введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы для расчета НДФЛ. Ключевым изменением станет повышение максимальной ставки налога до 22%.

Сейчас резиденты и отдельные категории нерезидентов, например, граждане стран ЕАЭС и дистанционные работники, уплачивают НДФЛ по ставке 13% с годового дохода до 5 млн рублей. Доход, превышающий этот лимит, облагается налогом по ставке 15%.

Согласно новой редакции Налогового кодекса, с 2025 года россияне будут уплачивать налог по дифференцированной ставке в зависимости от уровня своего дохода. Граждане с годовым доходом до 2,4 млн рублей (не более 200 тыс. рублей в месяц) будут по-прежнему платить 13% НДФЛ. Доход, превышающий этот порог, но не превышающий 5 млн рублей (от 200 тыс. до 416,7 тыс. рублей в месяц), будет облагаться налогом по ставке 15%.

Для тех, чей доход составляет от 5 до 20 млн рублей в год (от 416,7 тыс. до 1 млн 670 тыс. рублей в месяц), ставка налога составит 18%. Гражданам с годовым доходом от 20 до 50 млн рублей (от 1 млн 670 тыс. до 4 млн 170 тыс. рублей в месяц) предстоит уплачивать налог по ставке 20%. Максимальная ставка налога — 22% — будет применяться к части дохода, превышающей 50 млн рублей в год (4 млн 170 тыс. рублей в месяц).

Стоит отметить, что повышенная ставка будет применяться не ко всему объёму дохода, а только к сумме, превышающей установленные законом лимиты. Ряд категорий граждан не будет затронут грядущими изменениями. В частности, изменения не коснутся ставки налога для самозанятых, она останется на прежнем уровне — 4% с доходов, полученных от физических лиц, и 6% — с доходов, полученных от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Максимальный размер годового дохода для самозанятых также останется прежним — 2,4 млн рублей.

Не затронут поправки и доходы граждан, участвующих в военной операции. Кроме того, изменения не коснутся надбавок и дополнительных выплат для работающих в районах Крайнего Севера и других регионах с особыми климатическими и экологическими условиями. Повышение налоговой нагрузки затронет и юридических лиц: ставка налога на прибыль организаций увеличится с 20 до 25%. Ставка НДС останется без изменений.

По оценкам Министерства финансов, введение прогрессивной шкалы НДФЛ принесёт в бюджет дополнительные 2,6 трлн рублей уже в 2025 году. При этом, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, изменения коснутся не более 3% работающих россиян, что составляет порядка 2 млн человек. Все полученные средства планируется направить на финансирование социально значимых проектов, в том числе, национальных проектов «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», а также на ремонт медицинских учреждений, продление программы материнского капитала и другие социальные программы.