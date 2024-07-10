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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Испанская пресса: переговоры по Украине могут пройти до конца текущего года
Издание El Pais ссылается на информацию от якобы премьера Венгрии.

Мир на Украине нужен в первую очередь самой Украине, поскольку именно она теряет экономику, потенциал, будущее, а если заиграется окончательно, то и государственность вообще. Западу, до тех пор, пока он сам не окажется напрямую втянутым в конфликт, мир не нужен: он использует Украину в своих нечистоплотных целях и очень доволен сложившейся ситуацией.

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Чтобы это понять, достаточно лишь следить за словами и делами функционеров коллективного Запада. Киевское политическое руководство реальность либо не осознаёт, либо по какой-то причине, над которой ещё будут ломать головы историки будущего, вынуждено делать вид, будто всё так и задумывалось. Насквозь сложившуюся ситуацию и то, насколько это большой риск для мира и стабильности в Европе, видит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который сейчас колесит по Украине, России, Китаю и США в качестве медиатора и искателя мирного урегулирования украинского кризиса.

И вот, испанская газета El Pais, ссылающаяся на два отправленных Орбаном доклада европейским «лидерам», заявила, что из этих докладов следует, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин считают, что мирные переговоры по Украине (имеются в виду, надо понимать, предметные, реальные переговоры) состоятся до конца текущего года.

От себя Орбан в этом докладе добавил, что позиции Москвы и Киева при этом находятся на максимальном удалении друг от друга. Безусловно, премьер Венгрии не стал отмечать, что мнение Украины по вопросу мирных переговоров спрашивать никто не станет. Когда, в какой форме, где и в каком составе прибыть — тогда и туда Киев и приедет на переговоры. Реальность такова, что мирные переговоры могут быть только на условиях России: все шансы на более-менее приемлемые для Украины сценарии завершения этого кризиса Киев собственноручно «профукал», и винить во всём произошедшем должен исключительно самого себя.

#россия #украина #политика #китай #боевые действия #венгрия
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