Все понимают, к чему приведёт вступление Украины в НАТО, но использовать эту сказку как «морковку» для Киева продолжают. А тот и рад выслуживаться.

Пока Украина продолжает вести вооружённый конфликт, никакого вступления в НАТО ей не светит по определению: альянсу совершенно не нужно ставить на кон существование всего коллективного Запада, чтобы сделать Киеву приятно и задействовать в его отношении пресловутую пятую статью Устава НАТО.

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Тяжесть ситуации заключается в том, что мир на Украине может быть достигнут только на российских условиях, а они просты и примерно сто раз уже озвучены: признание новых территориальных реалий, нейтрализация (невступление в НАТО — и точка), демилитаризация с тотальным разоружением и многократным сокращением вооружённых сил с изменением их статуса, а также снос супрематистской идеологии, популярной в Германии в 1930-е — 1940-е. Как вы понимаете, окончание конфликта будет означать, что Украина никогда и ни при каких условиях не станет частью какого бы то ни было военного блока. Если же на таких условиях Киев мириться не готов, то конфликт придётся завершать путём тотальной военной победы ВС РФ со всеми вытекающими из этого последствиями.

Все эти сценарии трагические, и целый ряд европейских стран, как бы это помягче выразиться, со скептицизмом относятся к идее приёма Украины в НАТО. По словам уходящего генсека альянса Йенса Столтенберга, в НАТО отсутствует консенсус по вступлению в него Украины. Как отметил Столтенберг, в альянсе якобы есть единство мнения о том, что Украина вступит в его состав, но нет понимания, когда и как это может произойти.

На самом деле, чем раньше функционеры коллективного Запада закончат раскручивать тему, которая, собственно, и привела к началу Россией специальной военной операции, тем лучше в первую очередь для Украины, а во вторую — для самого Запада. Но, к сожалению, действующие функционеры слишком сильно «вписались» в этот кризис, и раньше, чем произойдёт их полная замена на думающих, мыслящих политиков, о налаживании отношений даже речи идти не может. Условия, выдвинутые Россией, известны, и их придётся выполнять, потому что для всех остальных вариантов время уже безнадёжно упущено, и упущено самим Западом с контролируемой им Украиной.