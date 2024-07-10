Наболело, да.

Десятого июля Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий введение крупных штрафов за нарушения правил дорожного движения лицами, управляющими электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Владислав Володин.

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По мнению Владислава Володина, решение о повышении ответственности для водителей СИМ позволит снизить количество ДТП и обеспечит безопасность граждан. Напомним, что правила дорожного движения, регламентирующие эксплуатацию электросамокатов, вступили в силу еще 1 марта 2023 года. Однако на данный момент никакой ответственности за их нарушение не предусмотрено.

Между тем, статистика свидетельствует о том, что проблема становится всё более актуальной. Так, по словам спикера Госдумы, за первые шесть месяцев 2024 года число ДТП с участием СИМ выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Некоторые из этих происшествий, к сожалению, завершились гибелью людей.

Законопроектом, в частности, предусмотрены штрафы за такие нарушения, как: превышение скорости, несоблюдение правил движения по проезжей части, тротуарам, пешеходным дорожкам, а также за оставление места ДТП, управление СИМ в нетрезвом виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Стоит отметить, что сами кикшеринговые сервисы уже начали «закручивать гайки». В конце мая этого года компании Whoosh, «Юрент» и «Яндекс» ужесточили ответственность за нарушение правил пользования электросамокатами. Например, за управление СИМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб.