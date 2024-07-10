Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
В Госдуме рассмотрят вопрос о введении штрафов для пользователей электросамокатов
Наболело, да.

Десятого июля Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, предусматривающий введение крупных штрафов за нарушения правил дорожного движения лицами, управляющими электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Владислав Володин.

реклама

По мнению Владислава Володина, решение о повышении ответственности для водителей СИМ позволит снизить количество ДТП и обеспечит безопасность граждан. Напомним, что правила дорожного движения, регламентирующие эксплуатацию электросамокатов, вступили в силу еще 1 марта 2023 года. Однако на данный момент никакой ответственности за их нарушение не предусмотрено.

Между тем, статистика свидетельствует о том, что проблема становится всё более актуальной. Так, по словам спикера Госдумы, за первые шесть месяцев 2024 года число ДТП с участием СИМ выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Некоторые из этих происшествий, к сожалению, завершились гибелью людей.

Законопроектом, в частности, предусмотрены штрафы за такие нарушения, как: превышение скорости, несоблюдение правил движения по проезжей части, тротуарам, пешеходным дорожкам, а также за оставление места ДТП, управление СИМ в нетрезвом виде и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Стоит отметить, что сами кикшеринговые сервисы уже начали «закручивать гайки». В конце мая этого года компании Whoosh, «Юрент» и «Яндекс» ужесточили ответственность за нарушение правил пользования электросамокатами. Например, за управление СИМ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за причинение вреда здоровью или имуществу третьих лиц в результате ДТП предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. руб.

#госдума #самокаты
+
Написать комментарий (0)
Правительство РФ планирует использовать криптовалюту для расчёта с азиатскими компаниями
Искусственный интеллект преобразует рынок труда: прогнозы и оценки Госдумы
Общественная палата РФ разработает чёрный список российских блогеров на YouTube
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
20
Windows XP в 2024 году - Часть 1
25
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
16
Мое мнение о Pixel 7 Pro
12
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
24
Если денег нет, а играть хочется — 12 видеокарт со вторичного рынка, наиболее выгодных в 2024 году
11
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
59
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
8
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
4

Сейчас обсуждают

АЕV
15:06
Когда подсасывает расиянин у Китая то вы ничего не понимает ибо это не то что посасывать у сша
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Vincentprapor
15:06
Динозавр, но какой. Абсолютно все новые редмики C, A, B, note, и обычные (не про) сливаются этому старичку. Также поко М серии, поко С серии и даже их про версии Назови хоть одну причину почему его н...
Предварительный список из 109 смартфонов Xiaomi, которые в 2025 году получат HyperOS 2 на Android 15
АЕV
15:05
А какие преимущества подсасывается Китаю?
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Смотрю за 404
15:01
Когда подсасывает укроинец это другое. Вкус свободы!
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Михаил Авраменко
14:57
А если поместить небольшую чёрную дыру в хохла или в жида, кто кого поглотит от жадности?
Пустынный мох сделает Марс обитаемым — он выдерживает даже радиацию благодаря особым генам
Dante1980
14:54
ну да... поуй... всего 2.5 тысячи человек из игровых подразделений только в этом году уволили... и это не предел... Не, не сильно. Копейки...
О Microsoft и её провальной стратегии Xbox
Алиен Предаторов
14:54
И все равно все будет тормозить на неоптимизированном коде. А и правда - зачем? Железо потянет.
GeForce RTX 5090 сможет разгоняться до 3 ГГц, получит 448-битную шину и 28 Гб памяти GDDR7
Михаил Авраменко
14:52
Какие преимущества подсасывать западу?
FT: Россия в 8 раз нарастила производство крылатых ракет Х-101
Михаил Авраменко
14:50
Меняет остатки Окраины на несколько десятков тонн древнего железа. По его свинологике - классная сделка 😊
Аппетиты растут: Зеленский потребовал от Запада передать Украине 128 истребителей F-16
swr5
14:50
Гикбенч кривой тест, в многоядерном тесте у него всегда приоритет по количеству ядер, а не по суммарной их производительности, поэтому Интел со своей кучей недоядер получают больший коэфициент.
Ryzen 9 9950X будет хорош в играх, но крайне плох в сложных сценариях, уступая даже Core i9-14900K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем