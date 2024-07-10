И выглядит неплохо.

В Китае стартовали продажи нового поколения Volkswagen Magotan. Как и прежде, четырехдверка выпускается совместно с FAW на местном заводе. Цены на новинку варьируются от 179 900 до 246 900 юаней (примерно 2 149 000 – 2 950 000 рублей).

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Напомним, что предыдущий Magotan фактически являлся клоном VW Passat серии B8. Новое поколение седана выпущено уже без привязки к европейскому «собрату». VW Passat нового поколения (индекс B9) представлен в Европе исключительно в кузове универсал. Впрочем, это не означает, что от седана в Volkswagen решили отказаться полностью. Презентация нового Passat в кузове седан запланирована на осень этого года, выпускать модель будет совместное предприятие SAIC Volkswagen.

Новый Magotan получил оригинальные бамперы и радиаторную решетку. Форма матричных фар также была переработана — теперь она более "острая", чем у европейского Passat последнего поколения. Длина VW Magotan составляет 4990 мм (против 4886 мм у предшественника), колесная база осталась прежней — 2871 мм. Для сравнения: габариты европейского универсала Passat B9 — 4917 и 2841 мм соответственно. В зависимости от комплектации на Magotan устанавливаются 17-, 18- или 19-дюймовые диски.

На данный момент модель представлена только с бензиновыми двигателями: турбированными четырехцилиндровыми моторами объемом 1.5 и 2.0 л, мощностью 160 и 220 л.с. соответственно. Оба агрегатируются с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод — только передний.

Пока компания не снимает с продаж предыдущую версию седана, которая доступна с турбомоторами 1.4 (150 л.с.) и 2.0 (186 или 220 л.с.), а также в гибридной версии. Не исключено, что позже гибридная модификация появится и у нового поколения Magotan. Интерьер седана во многом перекликается с интерьером нового Volkswagen Tiguan L Pro, предназначенного для китайского рынка. Оба автомобиля оснащены третьим дисплеем, расположенным перед передним пассажиром.

В зависимости от комплектации список доступного оборудования включает в себя: панорамный люк, вентиляцию и подогрев кресел (предусмотрена функция массажа), автопарковщик (в том числе с дистанционным управлением), беспроводную зарядку для смартфона, трехзонный климат-контроль, штатный видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

Сертификационные фотографии нового Volkswagen Magotan попали в Сеть еще в начале года, а официальная премьера состоялась весной в рамках Пекинского автосалона.