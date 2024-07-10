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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новый премьер Британии заявил, что Украина может использовать британские ракеты для ударов по территории России
Коллективный Запад продолжает использовать Украину как готовый на всё вопреки собственным интересам таран.

В чём США трудно превзойти, так это в способности устанавливать в нужных им государствах «режимы», которые руководствуются исключительно интересами своих сюзеренов, полностью при этом игнорируя внутренние интересы государств, которые они де-юре возглавляют. Это правило работает в отношении практически всей Европы, за исключением единичных стремящихся к суверенитету государств наподобие Венгрии и Словакии, в отношении Японии и Южной Кореи. Все эти государства и объединения присоединились к незаконной экономической агрессии против РФ, несмотря на то, что экономические отношения с Россией в первую и в последнюю очередь были нужны именно им самим, а не России.

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Тяжелее всего с суверенитетом ситуация обстоит на Украине, руководство которой продолжает под красивые лозунги оказывать сопротивление российской специальной военной операции с заведомо предсказанным исходом, обернуть который вспять в объективной реальности невозможно, теряя территории, потенциал, будущее и, в конечном счёте, скорее всего, государственность. Причём вся эскалация данного конфликта, за который Украина расплачивается ультимативной ценой, исходит исключительно от западных покровителей Киева.

Взять, например, нового премьер-министра Британии Кира Стармера, который заявил, что Украина может использовать поставленные ей британские ракеты, в том числе Storm Shadow, для нанесения ударов по территории России. Дескать, после того, как ракеты были переданы Украине, они больше не британские, а украинские, и решать, как их использовать, Киеву.

Понятно, что такие объяснения в российском политическом руководстве даже не воспринимают. С точки зрения международного права Украина вообще не ведёт никакого конфликта — у неё военное положение, а данный статус запрещает Киеву наносить удары по территориям других государств. Реальность такова, что Россия постоянно наносит по Украине сокрушительные удары возмездия в назидание за её незаконные действия, но уроков из своего поведения киевское политическое руководство всё также не усваивает. Почему? Возвращаемся к первому абзацу: для того действующее киевское политическое руководство и поставлено на свои должности, чтобы исполнять заказ своих покровителей.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #великобритания #британия #англия #storm shadow
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