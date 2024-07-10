Коллективный Запад продолжает использовать Украину как готовый на всё вопреки собственным интересам таран.

В чём США трудно превзойти, так это в способности устанавливать в нужных им государствах «режимы», которые руководствуются исключительно интересами своих сюзеренов, полностью при этом игнорируя внутренние интересы государств, которые они де-юре возглавляют. Это правило работает в отношении практически всей Европы, за исключением единичных стремящихся к суверенитету государств наподобие Венгрии и Словакии, в отношении Японии и Южной Кореи. Все эти государства и объединения присоединились к незаконной экономической агрессии против РФ, несмотря на то, что экономические отношения с Россией в первую и в последнюю очередь были нужны именно им самим, а не России.

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Тяжелее всего с суверенитетом ситуация обстоит на Украине, руководство которой продолжает под красивые лозунги оказывать сопротивление российской специальной военной операции с заведомо предсказанным исходом, обернуть который вспять в объективной реальности невозможно, теряя территории, потенциал, будущее и, в конечном счёте, скорее всего, государственность. Причём вся эскалация данного конфликта, за который Украина расплачивается ультимативной ценой, исходит исключительно от западных покровителей Киева.

Взять, например, нового премьер-министра Британии Кира Стармера, который заявил, что Украина может использовать поставленные ей британские ракеты, в том числе Storm Shadow, для нанесения ударов по территории России. Дескать, после того, как ракеты были переданы Украине, они больше не британские, а украинские, и решать, как их использовать, Киеву.

Понятно, что такие объяснения в российском политическом руководстве даже не воспринимают. С точки зрения международного права Украина вообще не ведёт никакого конфликта — у неё военное положение, а данный статус запрещает Киеву наносить удары по территориям других государств. Реальность такова, что Россия постоянно наносит по Украине сокрушительные удары возмездия в назидание за её незаконные действия, но уроков из своего поведения киевское политическое руководство всё также не усваивает. Почему? Возвращаемся к первому абзацу: для того действующее киевское политическое руководство и поставлено на свои должности, чтобы исполнять заказ своих покровителей.