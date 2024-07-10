В таких случаях можно и подождать.

Полнометражный анимационный фильм «Шрек» в своё время произвёл фурор, после которого продюсеры экстренно приняли решение о съёмках сиквела. К удивлению многих, продолжение стало ещё более популярным, ну и, как оно бывает практически всегда, франшизу решили «доить», что называется, без остатка. Последующие анимационные фильмы про зелёного огра, его семью и друзей совершенно бесцеремонно высасывались из пальца со всеми вытекающими из этого последствиями. По некой причине кинокомпания DreamWorks зачем-то спустя долгие годы решила вернуться к данной франшизе и выпустить её пятую часть.

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Работа в самом разгаре, и вот, сегодня DreamWorks сообщила о том, что «Шрек 5» выйдет в прокат в США через два года — 1 июля 2026-го.

К своим ролям в анимационном фильме точно вернутся Майк Майерс (Шрек), Кэмерон Диаз (Фиона) и Эдди Мёрфи (Осёл), кто будут приглашёнными звёздами, не уточняется. Равно как и не уточняется сюжетная линия новой части.