А Россия не может позволить себе не добиться всех целей специальной военной операции. И это в сто крат важнее. Как быть?

Так уж сложилось, что коллективный Запад всеми своими экономическими и военными объединениями вписался в украинский кризис на стороне Киева. Поставки оружия в беспрецедентных, совершенно безумных количествах и качествах, обучение ВСУ, финансирование Украины как государства, обеспечение разведывательной информацией, помощь в наведении и целеуказании. Перечислять критерии участия Запада в этом конфликте можно до потери пульса, и оспаривать здесь нечего.

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Запад, впрочем, хоть и продолжает заявлять, будто напрямую не участвует в боевых действиях, и юридически это действительно так, но фактически мы всё уже описали абзацем выше. Готовящийся к уходу со своего поста генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, впрочем, забылся настолько, что сказал лишнего: по его словам, НАТО не может позволить России одержать победу на Украине. Если это допустить, то, продолжил Столтенберг, это станет сильнейшей угрозой для данного военного блока.

Здесь Столтенберг опять рассуждает со своей колокольни, не беря в расчёт то, что говорят и думают в России. Проблема для НАТО в том, что Россия уж точно не может себе позволить не достичь всех до единой целей специальной военной операции на Украине. Как НАТО из этой ситуации выходить намеревается? Бесконечным финансированием Украины, которая и так уже никогда не оправится от этого конфликта, и которой позарез нужен мир любой ценой? Прямым включением стран-членов блока в этот конфликт? Голосование в парламенты европейских стран наглядно демонстрирует, что этот суицидальный для Европы сценарий жителям Европы совершенно не по душе.

Договариваться придётся, причём напрямую между Москвой и Вашингтоном, и «план минимум» для разрешения этого кризиса Москвой давным-давно был озвучен: признание сложившихся территориальных реалий, демилитаризация Украины, её безоговорочная нейтрализация и снос супрематистской идеологии известного толка, организация новой архитектуры безопасности в Европе и Азии. Для любых других вариантов поезд уже ушёл, дальнейшие условия будут только ещё более жёсткими.