Вывод должен быть простой — нужно мириться с Россией, пока не стало худо. Но его там никто не сделает.

После окончания Холодной войны в мире воцарилась иллюзия того, что крупных вооружённых конфликтов больше никогда не будет. Под эту иллюзию вооружённые силы России и коллективного Запада активно разоружались, сокращались и проходили многочисленные реформы. В итоге этих реформ, которые знающие люди с самого начала называли подрывающими безопасность государства, выяснилось, что масштабные вооружённые конфликты никуда не делись, и что без крупных армий делать в современном мире, в общем-то, нечего.

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В России сейчас проходит процесс увеличения численности вооружённых сил до 1,5 миллионов военнослужащих, на максимум работает военно-промышленный комплекс, опыт, полученный в ходе специальной военной операции, закрепляется и включается в программы обучения офицеров. Тем временем на Западе не происходит ничего из вышеперечисленного: дальше слов дело не заходит, и вот, уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что у альянса на фоне украинского кризиса выявилась масса проблем.

По словам Столтенберга, военно-промышленный комплекс НАТО оказался не таким крупным и эффективным, как это западные страны себе воображали, а запасы в арсеналах оказались критически малыми. Кроме того, итоги проведённой череды учений продемонстрировали, что войска стран-членов альянса имеют огромные пробелы в совместимости.

Все эти проблемы, добавил уходящий генсек, необходимо решать. Кому, зачем, почему, впрочем, осталось без ответа. Бытует имеющее под собой вполне конкретные основания мнение, что украинский кризис закончится сильно раньше, чем НАТО проведёт хоть какие бы то ни было реформы. А итогом окончания украинского кризиса вполне может стать поднятие вопроса о расформировании Североатлантического альянса как такового. По-другому невозможно будет создать общую евразийскую систему безопасности, а ведь именно это является конечной целью России и Китая.