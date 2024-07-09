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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Саудовская Аравия пригрозила ЕС продажей европейских облигаций в случае, если страны G7 конфискуют российские замороженные активы
Дело здесь не в самой Саудовской Аравии, а в создании прецедента. За Эр-Риядом потянутся другие государства глобального Юга, и тогда всё.

Когда различные аналитики говорят, что коллективный Запад живёт (жил) красиво только потому, что делает это в долг, то есть, не по средствам, это отнюдь не фигура речи и не пропагандистский приём — это так и есть на самом деле. Долговые обязательства западных стран накоплены практически во всех странах мира, и не нужно быть великим банкиром и финансистом, чтобы понять, что расплачиваться по этим обязательствам коллективному Западу нечем, а если все страны побегут обналичивать купленные облигации, то на Западе и вовсе в одночасье произойдёт финансовый кризис.

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Ситуация вполне реальная, и её реализацией Европе, как узнало агентство Bloomberg, ещё в начале этого года пригрозила Саудовская Аравия. Как сообщается, Эр-Рияд (столица Саудовской Аравии) предупредил Евросоюз о том, что если страны-члены G7 вздумают конфисковать замороженные российские активы, то есть, выражаясь более правильной терминологией, средь бела дня украсть российские деньги, то королевство продаст все имеющиеся у него в распоряжении евробонды.

Как отмечала Саудовская Аравия, у неё этих евробондов не так уж и много, однако пример заразителен: за Эр-Риядом могут легко последовать и другие нефтяные монархии Персидского залива, не говоря уже про государства глобального Юга, которые только и ждут возможности забрать то, что им причитается по закону.

Напомним, что страны коллективного Запада заморозили в общей сложности порядка $300 млрд российских активов. Нет смысла говорить, что это незаконно, является нарушением международного права, норм свободной торговли и вообще всех мыслимых правил, особенно в реалиях того, что между Россией и коллективным Западом формально нет никакого конфликта. Мы живём в эпоху тотальной трансформации мирового порядка, и новое международное право будет устанавливаться сильными; сейчас миропорядок, установившийся после Холодной войны, уже не справляется со своей задачей и работает исключительно в пользу Запада. Такой «порядок» порядком не является и, следовательно, подлежит слому ради общего блага.

#россия #политика #финансы #экономика #саудовская аравия
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