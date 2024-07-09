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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский расстроился, глядя на тёплые отношения президента России и премьера Индии
Опять нелегитимный президент Украины считает, что его мнение кому-то интересно.

Со вчерашнего дня в Москве с государственным визитом находится премьер-министр Индии Нарендра Моди. Глава индийского правительства прибыл в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным, в рамках которой два лидера обсудили весь спектр двусторонних российско-индийских отношений, а также побеседовали на тему украинского вооружённого кризиса.

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Утративший более полутора месяцев назад легитимность президент Украины Владимир Зеленский, который очень ревностно относится к вниманию, оказываемому лидерами держав, действительно имеющих значение в мире, отношениям с Россией, не придумал ничего лучше, как обвинить Нарендра Моди в том, что он «обнимается с самым кровавым преступником в мире». Зеленский намекает на украинскую пропагандистскую ложь о том, что в трагедии в детской онкологической больнице в Киеве, на которую рухнула сбившаяся с курса зенитная ракета AIM-120 переданных Украине комплексов NASAMS, виновата РФ.

Украинское политическое руководство никак не может свыкнуться с мыслью о том, что Украина не является центром вселенной, а личность непосредственно Владимира Зеленского с каждым днём становится всё более «токсичной» и неприятной для глобального большинства. Все прекрасно понимают, что Украина сама виновата во всех своих бедах, и пытаться данный факт как-то переиначить и перевернуть с ног на голову сегодня уже совершенно бессмысленно и бесперспективно. Если бы Киев хотел мира и спокойствия — давно бы принял предложенные Москвой условия. Тянуть с этим вопросом Украине себе дороже, поскольку в 2015 году во время заключения Минских соглашениях речь шла лишь об утрате Крыма. В 2022 году весной Украине пришлось бы вдобавок к Крыму согласиться на демилитаризацию, нейтрализацию, денацификацию и признание ДНР и ЛНР независимыми государствами. Теперь же вдобавок ко всему вышесказанному придётся согласиться на признание Крыма плюс четырёх бывших регионов Украины частью России.

Думать Киеву нужно исключительно об этом, а не о том, кто с кем обнимается и встречается. Для Украины не должны иметь никакого значения отношения других стран с Россией. Ей надо со своими отношениями с Россией разобраться — и чем скорее, тем лучше.

#россия #украина #политика #психиатрия #индия
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