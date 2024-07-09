Несмотря на то, что все знают, что трагедия — следствие работы ЗРК NASAMS.

Вчера утром вооружённые силы России наносили групповой удар возмездия по объектам военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины. Удары наносились по военным объектам в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге и других городах. К великому несчастью, не обошлось без трагедии: ракета AIM-120 переданного Украине зенитного ракетного комплекса NASAMS сбилась с курса и рухнула на здание детской онкологической больницы в Киеве.

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Несмотря на то, что доказательства того, что в трагедии виновата именно ракета ЗРК NASAMS, неопровержимы, и за них следует благодарить одного из жителей Киева, зафиксировавшего непосредственно падение ракеты характерной формы, украинская власть сразу же обвинила в произошедшем ВС РФ и заявила, что по детской больнице ударила крылатая ракета Х-101.

То, что от удара Х-101, которая несёт многократно более мощный заряд, чем зенитная ракета AIM-120 комплекса NASAMS, разрушения были бы куда более серьёзные, киевское политическое руководство при этом совершенно не волнует. Не волнует это и западную «прессу», полностью работающую в интересах Украины и слепо перепечатывающую все озвучиваемые в Киеве тезисы, комментарии и обвинения. С сегодняшнего утра западные печатные и не только средства массовой дез информации стали публиковать на первых полосах кадры с места трагедии в Киеве, огульно обвиняя в ней Россию.

Мы сейчас не будем в очередной раз говорить о том, что когда трагедии по вине украинской армии и всячески ей способствующего коллективного Запада происходят в России, западная пресса молчит. Это само собой разумеется и ничего нового в таком поведении «свободной» и «демократической» прессы нет. Вопрос в другом: почему западное политическое руководство, спускающее своим «СМИ» указы о разгоне очередной военной пропаганды, считает, будто сейчас самое начало конфликта? Западное общество по горло наелось лжи, топорной пропаганды и экономических последствий от поддержки Украины, и это прекрасно видно по результатам голосования на выборах в парламенты и на выборах глав государств. На этом фоне информационно «обрабатывать» людей с целью того, чтобы они согласились жить ещё хуже, лишь бы только Украина продержалась ещё несколько месяцев, мягко говоря, не особо дальновидно.