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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Нефтебаза в Волгоградской области повреждена в результате атаки БПЛА ВСУ
Так выглядит необучаемость киевского политического руководства.

Российское военное и политическое руководство постоянно повторяет, что массированные и групповые беспилотные и ракетные удары ВС РФ по энергосистеме, военно-промышленному комплексу и иным связанным с работой на ВСУ объектам Украины являются ударами возмездия в ответ на террористические по своей сути и международному праву атаки по российской инфраструктуре. Удары возмездия при этом отличаются многократно (на несколько порядков) большей мощностью и ведут к тяжелейшим последствиям для среднестатистического украинца, которому уже сейчас приходится по полдня сидеть без электроснабжения с перспективой остаться без него вообще уже к зиме.

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Казалось бы, если хочешь оставить в стране хоть какую-то электрогенерацию для покрытия минимальных нужд мирного населения, перестань обстреливать российскую энергетическую, топливную и транспортную инфраструктуру, даже если она задействована в военных целях — не провоцируй в сотни раз более могущественного противника на ответные удары. Но это слишком сложно, ведь для такого вывода надо мыслить не заголовками и клипами, а думать хотя бы на один шаг вперёд, чего в Киеве делать не привыкли, да и, по большому счёту, не умеют (если бы умели, не довели бы ситуацию до вооружённого конфликта с заведомо очевидным исходом).

Как итог, террористические атаки по российской инфраструктуре продолжаются. И хотя подавляющее большинство участвующих в них беспилотников перехватываются российскими средствами противовоздушной обороны, достаточно одного дрона, чтобы взорвать цистерну с нефтепродуктами, от которой по цепочке начнут рваться и другие цистерны. Примерно так произошло сегодня под утро в Волгоградской области в населённом пункте Калач-на-Дону.

В общей сложности, по словам Минобороны России, за ночь было перехвачено 38 беспилотников над разными граничащими с Украиной регионами России. Помимо повреждения нефтебазы в Волгоградской области, в результате атаки БПЛА была повреждена электроподстанция в Ростовской области. Всё это наглядно свидетельствует о том, что групповые и массированные удары возмездия по энергосистеме Украины будут продолжены. И винить в этом гражданам Украины следует исключительно своё политическое руководство.

#россия #украина #политика #боевые действия
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