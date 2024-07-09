Всё это стало возможно благодаря беспрепятственной работе БПЛА-разведчиков вследствие полного подавления ПВО ВСУ.

Единственным реально что-то изменившим в зоне проведения специальной военной операции западным вооружением из всех, что были поставлены для нужд ВСУ (а поставлена была практически вся номенклатура всего, что имеется у коллективного Запада, за исключением разве что самых современных истребителей и ядерного оружия), является РСЗО HIMARS. Обладающая высокой дальностью, точностью и, как следствие, кучностью, данная реактивная артиллерийская установка изрядно потрепала нервы российским войскам и командованию.

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Но ничто не вечно, в том числе и надменное положение HIMARS: хоть США и поставили своим украинским протеже бесчисленное количество данных установок, но они активнейшим образом «выбиваются», причём за последние несколько дней только с видеодоказательствами зафиксировано пять случаев уничтожения данных РСЗО. Возможным это стало благодаря всё более активной работе российской разведки, которая, в свою очередь, стала возможной благодаря методичному «выносу» эшелонированной украинской доставшейся ей в наследство от СССР (России) системы ПВО.

И вот, вчера в Сети появились изображения уничтожения трёх РСЗО HIMARS на Херсонском направлении, а сегодня — изображения ещё двух уничтоженных РСЗО HIMARS на том же направлении. Всё это крайне важно, поскольку уничтожение военного потенциала ВСУ — это ключевая цель специальной военной операции, по итогу которой Украина уже никогда и ни в каком виде не сможет стать угрозой российской безопасности.

Напоминаем, что мирное предложение России, а никакого другого Украине не светит, подразумевает жесточайшее ограничение численности вооружённых сил. Скорее всего, когда дело действительно дойдёт до предметных переговоров, максимум, что разрешат иметь Киеву — это условные внутренние войска, без авиации, без тяжёлого вооружения, крайне невысокой численности и с обязательным контролем соблюдения этих условий со стороны Москвы.