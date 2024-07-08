Украинцев это очень сильно раздражает.

Сегодня утром по военным и военно-промышленным объектам Украины, в том числе в Киеве, Днепропетровске, Кривом Роге и нескольких других городах вооружёнными силами России наносился масштабный удар. Создав себе новую традицию после небольшого и совершенно незначительного инцидента с явно демонстративным пересечением на пару десятков секунд российской крылатой ракетой польского воздушного пространства, Польша теперь постоянно поднимает в небо авиацию в случае ракетных ударов ВС РФ по Украине.

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Не стал исключением и день сегодняшний, о чём официально сообщило командование ВВС Польши, предупредившее граждан о том, что шум в восточных регионах страны связан с работой авиации, поднятой в небо вследствие активности российской стратегической авиации.

Варшава стала соблюдать этот регламент на случай, если российская ракета вдруг снова зайдёт в польское воздушное пространство. Естественно, сбивать российские ракеты над Украиной Польша не станет, чем бесконечно раздражает украинских патриотов с турбонаддувом. Вообще, в представлении Украины, за неё напрямую должны вступиться все. Почему? Да просто потому что. И совершенно не думая о последствиях, которые крайне просты и понятны: если Польша собьёт хоть одну российскую ракету над территорией Украины, то автоматом станет участницей конфликта, и тогда военно-технический ответ ВС РФ может прилететь уже по польским военным объектам — нефтебазам, аэродромам, складам боеприпасов, транспортным узлам и много чему ещё. Надо ли это Польше? Да конечно же, нет.