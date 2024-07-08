Без этого невозможно никакое машиностроение в принципе.

Период лихих, а для тех, кто сколотил себе состояние на разбазаривании государственной собственности, «святых» 1990-х, оставил Россию в столь тяжёлом положении, что и по сей день из этой бездонной ямы пока виднеются разве что руки, но далеко не туловище и уж точно не ноги. Одними из первых в рамках подобострастного желания «дружить» с коллективным Западом под нож пускали подшипниковые заводы, выпускавшие продукцию, без которой немыслимо никакое машиностроение в принципе.

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Лишь недавно в исторической перспективе процесс стали обращать вспять, и вот, сегодня правительство Ростовской области сообщило о том, что к 2029 году в регионе будет построен новый подшипниковый завод. Согласно плану, площадь промышленной площадки составит примерно 35 000 кв. м, а стоимость строительства обойдётся в 5,6 млрд рублей.

Подразумевается, что строительство нового завода в несколько раз увеличит объём выпуска подшипниковых изделий и, более того, позволит освоить около десяти новых видов продукции.

Иными словами, в условиях, когда Россия переживает новую индустриализацию, переоценить важность принятого сегодня решения невозможно, ведь подшипники применяются во всей машиностроительной продукции — от мала до велика. На сегодняшний день потребности российского рынка подшипников лишь на 20 % покрываются внутренним производством, так что заводов, подобных тому, что к 2029 году построят в Ростовской области, нужно построить ещё не меньше трёх—четырёх штук.