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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге возобновлён серийный выпуск автомобилей
Понятное дело, уже не Volkswagen’ов. Впрочем, это было его самостоятельное решение. Теперь если возвращаться, то с нуля.

Несмотря на то, что практически все основные европейские, японские, корейские и американские автомобильные бренды с большим удовольствием занимали российский циклопический и, что самое главное, платёжеспособный рынок, понастроив в РФ заводов, на которых эти автомобили западных брендов и выпускались, в 2022 году они все, поджав хвосты, взяли под козырёк и выполнили требования своих правительств о выходе с российского рынка.

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Мы сейчас не будем в очередной раз говорить о незаконности такого поведения, о том, что при истинном капитализме (коего на Западе нет) так работать не должно — это правительства должны выполнять условия капитала, а не наоборот — а просто отметим, что фарш обратно провернуть невозможно, и всем, кто ушли, возвращаться придётся с нуля. Тем более что оставленные вышеуказанными производителями заводы в России остались и теперь работают в интересах российских промышленников. Так, например, сегодня глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что в Калуге на бывшем заводе Volkswagen возобновилось серийное производство автомобилей.

О каких автомобилях идёт речь, министр не уточнил, но предельно очевидно, что какого-то очередного китайского бренда.

Ни о каком восстановлении прежних отношений России с коллективным Западом, учитывая всё то, что этот Запад натворил за последние 2,5 года, безусловно, и речи идти не должно. Сначала на Западе обязаны полностью смениться политические «элиты»: с инфантильных «ястребов» и «неоконов» на вменяемых ментально развитых политиков-государственников. Только в этом случае можно будет говорить о какой-то стабилизации. Процесс пока медленно, но всё же идёт: западное общество устало жить в конфронтации, за которую вынуждено расплачиваться именно оно: своим благосостоянием, работой, возможностями.

#россия #политика #экономика #автомобили #промышленность #импортозамещение #volkswagen #автомобилестроение
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Круто, да это же круто! Европу решили добивать. Раз говорят про НАТО, значит хотят повесит на шею Германии и Франции создание, оснащение и содержание дополнительных 200 000 солдат в бригадах повышенно...
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