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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками при переговорах Украины и России
Кого назначат посредником, тот им и будет. И спрашивать мнение Зеленского по этому поводу никто не станет. Пора бы уже ему к этой мысли привыкать.

Сейчас реальные миротворческие усилия по урегулированию украинского кризиса прилагает Венгрия в лице её политического руководства во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Мир в первую и в последнюю очередь нужен Украине, будущее которой, если оно вообще есть, по итогам этого конфликта будет крайне незавидным. В Киеве этого либо не понимают, либо, что ещё хуже, не способны понять, поэтому продолжают педалировать свою фантастическую и никоим образом неосуществимую «формулу мира» утратившего почти два месяца назад легитимность президента Украины Зеленского.

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Вот и сегодня Зеленский заявил, что Венгрия не может быть посредником при украинско-российских переговорах. Посредниками, в представлении Зеленского, могут быть США, Китай и Евросоюз в целом, а не в виде отдельных входящих в его состав стран.

Мы по прежнему не понимаем, на каком основании Зеленский считает, что его мнение по мирному урегулированию и формату его проведения кто-то будет спрашивать. Как скажут «большие дяди», так всё и пройдёт, и только так.

Реалистичные условия завершения текущего конфликта на Украине были озвучены президентом России Владимиром Путиным: признание новых территориальных реалий, вывод ВСУ с новых регионов России, переход к основам, заложенным в Стамбульских соглашениях — демилитаризация, нейтрализация и денацификация Украины. Чем дольше Киев тянет с признанием реальности, тем жёстче будут последующие условия. К сожалению, осознание реальности до киевского политического руководства пока так и не доходит.

#россия #украина #политика #боевые действия
3
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