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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Индии прибыл в Россию на встречу с Путиным
Глава правительства Индии уже в Москве.

В рамках прошедшего недавно саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Индию представлял министр иностранных дел, несмотря на то, что страны-участницы ШОС представляли главы государств-членов организации. Почему премьер Индии Нарендра Моди решил поступить так, предельно понятно: на 8 июля был назначен визит индийского лидера в Москву, в рамках которого будет обсуждён широкий спектр двусторонних российско-индийских отношений, и дублировать одно и то же в рамках двух встреч подряд индийская служба протокола не захотела.

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И вот, сегодня самолёт Моди приземлился в московском аэропорту «Внуково», после чего его кортеж направился в сторону Кремля на встречу с президентом России.

Сейчас внимание журналистов будет приковано к данному визиту на высшем уровне, ведь не секрет, что между Россией и Индией исторически тёплые отношения, которые постоянно только развиваются. Сама же Индия, несмотря на то, что пытается усидеть на двух стульях, сохраняя отношения как с коллективным Западом, так и с Россией и глобальным Югом, частью которого сама является, всё больше склоняется в сторону потоков ветра геополитических перемен. Что, собственно, и подтверждается всеми действиями индийской стороны.

#россия #политика #индия
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