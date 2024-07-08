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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Киевские энергетики сообщили о повреждении трёх электроподстанций в результате российского ракетного удара
Значит, с электроснабжением в столице Украины ситуация будет ещё тяжелее.

Сегодня вооружённые силы России нанесли групповой удар возмездия по объектам военно-промышленного комплекса Украины и авиационным базам ВСУ. Поражение наносилось объектам в Киеве, Днепропетровске (Днепре), Кривом Роге и нескольких других городах Украины. Без трагедий, связанных с работой украинской системы ПВО, к великому сожалению, не обошлось, да и энергосистеме Украины в очередной раз досталось.

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Неясно, случайно это произошло или запланированно, но компания ДТЭК, управляющая тепловыми электростанциями и распределительными подстанциями на Украине, сообщила о повреждении или полном уничтожении трёх трансформаторных подстанций в Киеве в результате сегодняшнего ракетного удара.

Как пишет ДТЭК, энергетики приступили к ликвидации последствий разрушений подстанций. О влиянии вышеуказанного события на электроснабжение Киева ДТЭК ничего не сказал, но вряд ли мы сильно рискнём, если скажем, что последствия обязательно будут и выразятся в увеличении сроков отключений электроснабжения в затронутых районах украинской столицы.

#россия #украина #политика #боевые действия #энергетика
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